上市不久就被LVMH相中！日本品牌AHRES：從護膚、底妝到香氣，甚麼是「療娛系」風格？

喜歡AHRES香氛有50ml和8ml,8ml作為體驗裝或小禮物也相當適合,當日在專櫃迅速體驗全系列香氛,第一款心水是 The Sea Of Trees,清新的佛手柑與辛辣的胡椒和木質香氣,感覺較為中性。

前女性網站Head Of Content,從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing,工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty!每周跟讀者分享美事。