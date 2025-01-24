上市不久就被LVMH相中！日本品牌AHRES：從護膚、底妝到香氣，甚麼是「療娛系」風格？

去年在IG上被一盒日本傳統便當盒設計的黑色卸妝膏吸引，原來是上市不久的日本品牌AHRES，再瀏覽官方網頁更加有好感！極有個性的視覺風格，保留日本傳統文化靈魂，以大膽的藝術演繹日式美學。雖然是新品牌，但產品系列非常豐富，面部、頭髮、手部及身體護理，底妝產品，香水及家居香氛系列等50種產品。

AHRES 以永續天然為研發起點，品牌主張「Function with Entertainment」，產品集高功能及「娛樂性」，獨特的「療娛系」風格被LVMH集團旗下投資公司L Catterton Asia相中成為集團保養品牌一員，名氣自然更上一層樓。

早幾日在京都高島屋見到AHRES專櫃，原本只想帶走一瓶卸妝膏，早上見友人在新風館Le Labo專門店入手京都限定香水，令我也想看看AHRES的香水系列。

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Raw Melt Cleansing Balm Kuro 90g

將製作梅酒的和歌山縣頂級南高梅，透過果核炭化技術，製成多孔且吸附性極強的紀州「梅炭」，提供強效的清潔力。另外，還加入低溶點的向日葵種子蠟，在卸妝過程中減少摩擦感、能迅速溶解彩妝。此外，以清酒酒糟萃取、米糠油和胺基酸製成的「Bio Amino Oil Cleaning™ 」，能維持滋養肌膚的正常細菌的平衡，輕易去除污垢的同時保持皮膚所需水分。

AHRES Skin Sound Perfume系列，靈感源自《小王子》中的經典名言「最重要的事情是看不見的」，AHRES 每款香氛都有一首專屬音樂，由品牌內部團隊與專業音樂人共同創作。AHRES相信香氛和音樂一樣，都是視覺不可見、卻深深影響氛圍與情緒的巨大能量，透過結合嗅覺和聽覺這些看不見的感官，讓用家透過各種聲音與香氣相互融合而產生的協同效應，輕柔地喚起記憶、激發感性， 感受到獨一無二的用香體驗。香氛使用100%日本產有機糙米乙醇，據講價值比其他香氛用的乙醇高28倍，它輕輕地融入皮膚，感覺好像香味是從皮膚中散發出來，可持續5至7小時。

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喜歡AHRES香氛有50ml和8ml，8ml作為體驗裝或小禮物也相當適合，當日在專櫃迅速體驗全系列香氛，第一款心水是 The Sea Of Trees，清新的佛手柑與辛辣的胡椒和木質香氣，感覺較為中性。

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第二款心水則是春季限量系列#Tokyo Sakigake的AKATSUKI，香氣融合優雅的麝香和濃郁的海洋香味，而粉狀鳶尾花結合乾木的基調，是和式風格的花香。

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Hydrector Hand Mask #SAYU 35g

喜歡Hand Mask的包裝和手感，剛巧又有心水的SAYU香味，於是入手一支，配方蘊含雙重熟成酒糟精華，能深入角質層持久保濕。通過米糠、米、麴菌和酵母的混合發酵液，可進一步提升肌膚光滑度。而杏仁油和荷荷巴油，則可潤澤呵護雙手肌膚。

買了四款產品，結賬時美容顧問才告訴我買滿¥15,000贈送一支貨裝 Gently Wrap Facial Wash Kuro（價值¥2,970），當然甚為驚喜！這款黑色洗面膏以高保濕氨基酸及梅炭為清潔成份，由生薑、檸檬草和柏樹組成的柑橘木質香氣，非常討好。

更多詳情：AHRES