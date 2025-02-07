是化妝水也是精華液？Chantecaille、AP Beauty高效精華水：提升護膚效果、抗衰老一步到位！

很多年前用過售價二千多元的Menard Embellir Liquid，簡單的名字，精華卻是不簡單。它是一款結合爽膚露及滋潤乳液雙重保濕鎖水功效的高效修護液，基本上洗面後用這支便足夠，當然也歡迎隨後用同系列的面霜、眼霜和精華，不過，香港的天氣沒日本那麼乾燥，似乎真的用一支便足夠，那時覺得這種多功能配方很先進也方便。

近年護膚品牌推出的精華水或精華露也是多功能配方，近似精華液的高濃度有效成分，加上介乎化妝水與精華液的易吸收質地，令化妝水不再是清潔或調理膚質的基礎護膚角色，而是有修護作用的凝露／水狀的護膚品。

最近我也有使用這類精華水，一來不需用化妝棉也可以均勻塗抹，喜歡這滿滿保濕，又帶清爽滋潤效果的程序，輕拍面部待肌膚吸收後，日間我會直接塗化妝底霜，晚上通常塗眼霜和精華，天氣乾燥的日子，才會塗多一層面霜。

精華水可直接作為護膚的第一步，最簡單直接的是以雙手相互搓揉至掌心溫熱，再取適量的精華水輕柔按壓，讓體溫幫助提升精華水滲透。此外，也可配合化妝棉或面膜紙濕敷，快速令肌膚回復水潤飽滿。

如果你也想將精華水加入護膚程序，最近有兩款抗衰老精華水，優質成份配方，效果吸引，值得留意。

Chantecaille 24K Gold Essence Intense 24K黃金活膚精華水 $1,560／150ml

品牌首支精華水，又稱「逆齡黃金水」，賣點是一抹細嫩、撫紋、亮膚三重抗老。輕盈潤膚配方富含90%純天然成分，皇牌罕貴金萃活膚逆齡成分（24K黃金能量+黃金維C+紅莓胜肽），4K黃金極致修復及深層激活細胞，黃金能量喚醒肌膚活力；高效抗氧化並舒緩減褪肌膚壓力、疲勞和衰老跡象，同時能加快新陳代謝，結合高抗氧化物維他命C，強化肌膚穩定性及吸收力，有效改善肌膚緊緻度及亮度。品牌研究指出連續使用21天有效提高光亮度 +21%、細嫩度 +23%、撫紋 -21%，肌膚嫩滑透亮。

AP Beauty A.O. Reboot & Renew Essence賦活細胞抗氧精華水 $950／150ml

Amorepacific旗艦品牌AP Beauty，繼M.D. 醫美級修護系列後，最新推出針對初老肌膚需要的A.O. Reboot & Renew賦活細胞抗氧系列，當中的A.O. Reboot & Renew Essence賦活細胞抗氧精華水是系列皇牌之作，這款水狀質地的超輕盈配方能深層滲透肌膚，將高效活性成分滲入高達10層肌膚，配方擁有冠絕系列的極高A.Oxinol™濃度，高效去除氧化壓力並提升肌膚的自我抗氧化能力，同時修復細胞，有效紓緩敏感肌膚，並減褪由自由基及氧化引起的老化跡象，膚色更顯透亮有光澤。配方亦蘊含萃取自植物的Protease（蛋白酵素），能溫和改善暗啞膚色，促進健康細胞迅速生長，令粗糙膚質重拾光滑。

品牌研究指出使用4星期後，膚質的光澤度和透亮度分別提升64％和53％，膚質亦有42％改善，而且保濕度增加76％，毛孔的細緻度亦有21％改善，有效提升肌膚水分和緊緻毛孔，締造皮膚視覺年齡有高達32%改善。