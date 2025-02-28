「畢加索——與亞洲對話」 體驗靈感源自畢加索情書的香氣

說本年第二季城中盛事，除了明日開幕的啟德體育園外，還有2025年法國五月藝術節開幕節目，由M+與巴黎國立畢加索藝術館共同主辦的「香港賽馬會呈獻系列：畢加索——與亞洲對話」。這展覽是十多年來首個在本港舉辦的大型畢加索展覽，巴黎國立畢加索藝術館借出畢加索逾六十件作品，與逾八十件M+藏品展開對話，相信定必會吸引各地的觀眾入場參觀。

這系列將繪畫與香氣結合的香薰蠟燭，由AMEN設計師Rodrigo Garcia和策展人Diana Picasso（畢加索孫女）精心挑選。靈感源自畢加索於1936年寫給Marie Thereze的一封情書，「我特別想把 Guitare à la main blanche 1927中的MT——Marie-Thérèse的首字母——加入這系列，因為它讓我想起祖父在1936年8月28日寫給祖母的一封情書：『你永遠在我心中的星星閃閃發光」。透過這款迷人的女性花香，祖父捕捉到情人的氣味。」

AMEN x PICASSO聯名香薰蠟燭在法國香水之都格拉斯手工倒製，使用完全天然的植物蠟，不含石蠟及無毒，以人手倒入由利摩日製造的瓷器。因為蠟燭只能燃燒50小時，故此AMEN拒絕使用需要500年才能分解的包裝，採用蘑菇菌絲體和農業廢棄物製成的碳負性蘑菇圓柱包裝蠟燭，符合可持續發展原則。

AMEN x PICASSO系列有Acrobat1932（生薑）、Guitare à la main blanche 1927（茉莉）與Nu couché 1932（琥珀）三款鎮靜香氣（HK$850／200g）

基於對這封情書主人的好奇，找了些資料，畢加索一生有7位情人，全部都是他的繆斯女神，而2018年以4,980萬英鎊的天價成交（約HK$5.3億）震驚世界的畫作Femme au béret et à la robe quadrillée（Marie-Thérèse Walter）《戴貝雷帽、穿格子裙的女子》中主角，金髮繆斯Marie-Thérèse就是啟發了他最多作品創作及陪伴畢加索最長時間的情人，也是AMEN x PICASSO 靈感情書的主人翁。

1927年，46歲的畢加索邂逅17歲的Marie Thérèse，兩人迅速墮入愛河，1930年，名成利就的畢加索離開第一任妻子與Marie 同居。接下來幾年，Marie成為了畢加索的「金髮繆斯」。1932年，這段愛情熱烈到頂峰的時光，被稱畢加索的「奇蹟之年」，啟發了他上百件以Marie為主題的創作。相識第十年兩人的女兒出生了，但同年他結識了下一位情人Dora Maar，一方面沉醉於愛情的新鮮感，另一方面對Marie依然存有感情和內疚，這年，畢加索為Marie畫下最後一筆，成就了《戴貝雷帽、穿格子裙的女子》這幅作品，畫中稜角分明，震撼強烈的顏色、線條，以及主角背後另一人的剪影——新戀人Dora，充分表現出畢加索在這時期凌亂的內心世界，作品中看到的不但是畢加索巔峰的藝術創作，更是他的內心世界和一段轟烈的愛情故事。

提起情書和香氣，也想起精品香水店Parfumerie Trésor代理的美國精品香水A Dozen Roses - Shakespeare in Love（HK$1580／100ml）。莎士比亞在戀愛中的味道是怎樣的呢？A Dozen Roses創作大文豪動情的氣味，是溫潤甜美的玫瑰花香加上活潑的葡萄汁味道，原來即使是大文豪，戀愛時也會甜中帶酸，溫柔可愛。這款被喻為猶如古董信紙散發的玫瑰花香，令人想像到莎士比亞情書的香氣。