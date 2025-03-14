可能是世界首創的唇膏包裝？英國品牌Lisa Eldridge的絕美復古唇膏，復刻柯德莉夏萍的珍藏古董！

朋友心痛表示早兩日失手，唇膏扭出來時跌落地斷了一大截！唇膏在倫敦購入，她說這牌子香港未見過，是化妝師推出的品牌（但忘記了名字），產品質地非常好，除了唇膏還買了眼影盆。Pat McGrath？不是。Kevyn Aucoin？不是。Lisa Eldridge？

對對對！

能夠令我這位要求高的朋友大讚的唇膏絕對要了解一下，原來這款唇膏的故事都頗有趣，決定也要訂一支回來試試。

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分享唇膏故事之前，先介紹這品牌的創辦人，國際著名化妝師Lisa Eldridge(MBE)，她在2015年被委任為Lancôme Global Creative Director ，客戶名單中有很多名人紅星，著作有《紐約時報》暢銷書：探索化妝品歷史的《Face Paint: The Story of Makeup》。

Lisa Eldridge 於2010 年開設 YouTube 頻道 分享化妝和美容貼士，訂閱人數超過 200 萬，她將頻道廣告收入全數捐給支持女性教育與健康的慈善機構。2018年推出同名美妝品牌Lisa Eldridge Beauty，強調產品具備「易用」與「高性能」的特性，專注於永不過時的經典美感。承諾採用無動物測試（Cruelty-free）的成分，並盡可能使用可持續的包裝材料，確保品質與倫理標準。

朋友購入的唇膏是去年年底推出的-Rouge Experience Refillable Lipstick，這款唇膏一推出旋即得到極佳評價，這款唇膏的創作靈感來自Lisa於2017年在佳士德拍賣行以67,000 歐元投得，屬於Audrey Hepburn（柯德莉夏萍）的藍寶石唇膏盒，據說這是她在50-60年代隨身攜帶的唇膏。

唇膏外殻是Cartier特別為Audrey Hepburn設計，18K金外殻，上面鑲有一顆藍寶石，底部刻有 AF，代表Audrey Ferrer，Audrey Hepburn的丈夫名字Mel Ferrer。

Lisa得到這支珍藏古董唇膏的時候，意想不到地發現管底仍有殘留的唇膏（估計是Givenchy出品），「這是一種非常清新、復古的三文魚粉紅色，與Audrey在《珠光寶氣》（Breakfast at Tiffany’s）的經典場面中所塗的唇色非常相似。」在Rouge Experience Refillable Lipstick系列的189 Audrey便是根據這顏色調配。

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Rouge Experience Refillable Lipstick結合復古設計與現代永續理念。唇膏外殼設計靈感來自Lisa收藏的古董Cartier唇膏盒，優雅的金色曲線，手感厚重且奢華，可補充唇膏芯設計，外殻可刻上字母，旨在成為用家「永遠珍藏」的美妝飾物。

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這復古唇膏外殼最大亮點是其永續性。外殼使用的高級金屬材質（五種金屬混合製成ZAMAC合金），堅固耐用，不易損壞，內芯則採用100%可回收的單一材質鋁（Mono-material aluminium），零件不含塑膠或磁鐵，換言之，將其清潔後使可當金屬廢物回收再用，這設計可說是世界首創。

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Rouge Experience 唇膏則採用輕盈乳霜質地，塗抹時順滑舒適，帶有微妙光澤和柔焦效果，介乎啞光與光澤之間，色澤濃郁持久，得到很多用家好評。

首發 8 款色調，最受歡迎的是Audrey：經典 1950-60 年代的三文魚粉色（Salmon-pink），以及Lisa：Lisa 本尊日常愛用的自然粉紅色（Neutral pink）。自2024年10月起，品牌已向聯合國兒童基金（UNICEF）捐贈 10,000 英鎊，尤其是Audrey色號的收益全數捐贈，以紀念Audrey Hepburn作為 UNICEF 親善大使的貢獻。

除了官網之外，建議有興趣入手而不需刻名的朋友，可到訂價較低的Selfridges網購。

詳情：Selfridges