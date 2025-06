大熱美容成分PDRN：純素VS動物來源？韓國麗珠蘭療程外，家用PDRN好物推薦！

普遍認為動物源PDRN與人體的相容性較高,然而傳統動物源PDRN原料供應不穩定是產業的隱憂,最新消息是Amorepacific已成功開發可持續植物源PDRN作為傳統動物源性PDRN的替代品,並於4月29日發表研究結果: 證實從微藻原殼小球藻(Chlorella protothecoides)中提取的聚脫氧核糖核苷酸(PDRN)具有促進皮膚再生的功效。研究成果以「原殼小球藻衍生的聚脫氧核糖核苷酸對皮膚再生和傷口癒合的影響」為題發表於國際期刊《皮膚病學研究文獻》(Archives of Chlorella protothecoides-derived polydeoxyribonucleus on skin regeneration and wound-healing)。

前女性網站Head Of Content,從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing,工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty!每周跟讀者分享美事。