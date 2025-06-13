L'Oreal旗下新成員Medik8！全球專利視黃醛Crystal Retinal比傳統視黃醇護膚更有感？

日前看到報導L’Oreal接近完成收購英國Medik8的交易，涉及資金約為10億歐元！這消息令我感到意外的原因，除了因為以現時的經濟環境有如此龐大的投資外，L’oreal的Dermatological Beauty旗下已有La Roche- Posay、Vichy，CeraVe、SkinCeiticals和Skinbetter Science，雖說Medik8將會加盟L’oreal Luxe部門與Lancôme、Giorgio Armani Beauty等成為盟友，但單看產品類型，難免會覺得與SkinCeiticals相似，究竟為何L’oreal會相中這個來自英國的護膚牌子呢？

再看Medik8去年的業績便完全明白了，Medik8於2023年收入£45.3M（約HK$4.53億），2024年銷售增長至£68M（約HK$6.8億），以一個還未完全行銷全球的品牌，絕對是潛力無限。

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在這個經濟環境下仍有如此亮麗的成績，當然有興趣了解其品牌故事及暢銷產品。

Medik8創辦人Elliot Isaacs擁有生理學和藥理學學位，在完成學業後的在亞洲背包旅行長達四年，期間受到The Body Shop始創人Anita Roddick的啟發，立志要創立一個基於倫理、公平貿易並結合科學力量的護膚品牌。回到英國後，Elliot深入研究護膚市場，發現當時的市場缺乏兼備高效能、倫理和可持續性的護膚品牌，2009年他成立一個以Results Without Compromise為核心的高級護膚品牌-Medik8。

Elliot Isaacs在倫敦北部父親藥房後的小實驗室「The Shed」進行大量研究，發現三種關鍵成分對抗衰老最為有效：維他命C、防曬霜和維他命A（類視黃醇）。這促成了Medik8的CSA哲學：白天使用維他命C和防曬霜，夜間使用維他命A。這簡單而科學的護膚方案成為品牌的核心，為消費者提供高效易用的護膚方案。

Elliot在“The Shed”開發Medik8的第一款產品—Retinol 3TR™，這是一款無水配方的視黃醇產品，解決了傳統視黃醇的穩定性和刺激性問題，推出後迅速受到消費者追捧，隨後推出的無水維他命C精華C-Tetra®，進一步完善CSA哲學，亦可以說是早期提倡早C晚A的護膚品牌。

Medik8現時已有超過100款產品，包括針對不同膚質的洗面乳、去角質產品、面膜、面霜、防曬霜及精華液。

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令到Medik8更上一層樓的就是2018年Elliot與Daniel Isaacs（現任首席產品官）共同開發的Crystal Retinal，這是一款獲得全球專利的視黃醛（Retinaldehyde）精華，一推出旋即大獲好評，更成為英國排名第一的Dermatological Face Serum（根據Circana數據，2023年2月至2024年1月）。

Crystal Retinal使用專利視黃醛（Retinaldehyde），比傳統視黃醇更快發揮效用（研究顯示效果提升11倍！），並根據Retinaldehyde濃度分為（1、3、6、10、20、24），適合不同耐受度的用家，甚至容易敏感的膚質都可使用。

Medik8擁有20多人的研發團隊，超過300名員工， 2023年，Medik8更獲得B Corp認證，成為符合最高社會與環境責任標準的品牌。品牌注重可持續包裝、減少碳足跡，並選用對環境影響最小的成分，所有產品均為100%純素及無動物測試。品牌發展至今，已實現了當年Elliot Isaacs創辦品牌的願景-「兼備高效能、倫理和可持續性的護膚品牌」。

對Medik8產品有興趣的人士大可放心，L'Oréal收購Medik8後，Elliot Isaacs留任董事會，現有管理團隊（CEO Simon Coble等）繼續營運，確保品牌延續性和穩定性。