妝容持久透薄才是皇道！推介4款妝前打底：結合日霜+防曬功能，自然不失遮瑕度！

以我自己為例,混合性肌膚早上不塗日霜(美容顧問聽完都搖頭),只用Lotion及Make Up Base,但上妝效果確實比較持久,基本上都不太需要補妝,最多是用紙巾印印面油,天氣非常乾燥的日子,我會塗精華後才化妝,我會根據天氣和想要的妝效,組合不同的底霜和粉底產品。因此,對我來說,有防曬作用的Make Up Base便能取代了日霜和防曬霜的角色。

前女性網站Head Of Content,從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing,工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty!每周跟讀者分享美事。