妝容持久透薄才是皇道！推介4款妝前打底：結合日霜+防曬功能，自然不失遮瑕度！

早幾天和朋友傾開粉底話題，原來大家都應為日常打扮最理想的妝感是透薄自然，但不失遮瑕度，最重要是不易溶妝。

以我自己為例，混合性肌膚早上不塗日霜（美容顧問聽完都搖頭），只用Lotion及Make Up Base，但上妝效果確實比較持久，基本上都不太需要補妝，最多是用紙巾印印面油，天氣非常乾燥的日子，我會塗精華後才化妝，我會根據天氣和想要的妝效，組合不同的底霜和粉底產品。因此，對我來說，有防曬作用的Make Up Base便能取代了日霜和防曬霜的角色。

上星期出席Suqqu秋季彩妝發佈會，日本化妝師Keiko Hanada在模特兒面上用了將於9月推出的Skincare Cream Tint晶采潤澤修顏乳，妝效透薄自然，據說品牌用了10年時間研發，融合美容面霜的護膚粉底，輕柔遮蓋膚色不均，同時呈現護膚後般的自然清透，持妝期間，不斷提升肌膚含水量，令肌膚呈現水潤透明感。

有趣的是，若只塗抹晶采潤澤修顏乳，沒有使用其化妝品的話（但我應該不會了），無須使用卸妝產品，用潔面乳也能徹底洗淨。雖說它的定位是粉底，但照英文名字解讀又應該是有色的護膚霜，在手背上推開後有融入肌膚的效果，推開後是輕微啞光質感，日常淡妝，再掃一層碎粉便可以了。

資深讀者都會記得我經常推介Primavista的粉底產品，第3代Primavista SKIN PROTECT BASE UV50 EX，強效控油，更可抵禦乾燥，SPF50 防曬，修飾毛孔效果非常不錯，「獨創ALL DAY PROTECT全天候防護配方」，針對環境變化及差異而進行智能調節，備有Fresh Green、Lavender、Beige及Clear Blue四種顏色，個人偏愛Beige Color，天氣熱濕度高的日子我會全面用，天氣乾爽的日子只用於T-Zone，兩頰用較為滋潤的Make Up Base，再全面塗一層乾粉。

試用後的確有「Wow」的感覺，推開後仿如無物！相信男士都會喜歡。一般防曬霜多以油性成分穩定配方，質地厚重油膩；乾爽型防曬霜則易留粉末感，以水分取代油分的空氣感配方，超過75%護膚成分與專利抗氧化成分 A.Oxinol™，結合物理性和化學性防曬，提供全方位防護兼具抗皺與亮肌功效。 防護力較市場主流的專櫃防曬產品高出10.2%，同時阻擋超過98% UVB，防護時間超過12.5小時，有效抗光老化及預防色素形成。空氣感防曬霜質感不結塊也不起屑，隨後用粉底液或Cushion就最適合了。

防曬霜之中這款都算奢華了，尖端生物防禦技術能隔絕（紫外線、藍光、紅外線）三重光線，同時抵禦溫度變化及外界污染物的侵害，結合日本伊吹山延命草的傳奇再生力，抑制令肌膚彈力流失、鬆弛和皺紋的惡性因子。質地非常幼滑貼服，塗抹後肌膚亮澤飽滿。皮膚有疲倦感的日子一定會用這款防曬霜，然後再用粉底液或Cushion，皮膚看來會更潤澤呢！