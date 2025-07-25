除了油脂分泌，油酸過多也會影響毛孔粗大？推薦3款調節油酸精華，告別草莓鼻！

根據筆者多年實戰經驗，收細毛孔最有效果的是Pico Laser，而日常護理最有改善的護膚成份則是果酸和Retinol，淨化毛孔的泥漿面膜都有輔助效果。

隨著年齡增長，雖然油脂分泌已沒有以前旺盛，但對毛孔粗大的關注也要繼續，因為當肌膚彈性或水分不足，角質過厚，同樣會令毛孔粗大繼續惡化，也就是影響肌膚整體質感的一大因素。

Shiseido針對「可見毛孔」的研究，發現了不飽和脂肪酸在可見毛孔中的作用。顯著毛孔有以下三個特徵：

1. 毛孔開口周圍形成錐形凹陷，導致毛孔顯而易見。



2. 毛孔開口處角質層的細胞保留了細胞核，這種情況通常不應存在，稱為角化不全。



3. 毛孔的顯著程度與皮脂分泌量相關，特別是皮脂中不飽和脂肪酸的比例較高，這是誘發角化不全的因素之一。

換言之，要收細可見毛孔，除了減少油脂分泌，減少油光，維持肌膚彈性和水分之外，調節「油酸」，改善「皮脂組成或品質」也是關鍵性的一環。

Shiseido發現其原創 AQUA INPOOL（POE/POP二甲醚）並具有出色的保濕效果及在水油中的優異溶解性。在為期四星期的試驗中，34名女性在臉頰使用含Aqua Inpool的護膚配方，結果顯示能改善由皮脂中不飽和脂肪酸引起的角化不全，改善皮膚紋理，並通過視覺檢查確認有效控制可見毛孔。

Shiseido旗下很多產品都將會加入Aqua Inpool成分，而現存的包括大家熟悉的Shiseido Eudermine活膚透亮精華水和IPSA The Time Reset Aqua 生肌水源素。

在 Instagram 查看這則貼文 SHISEIDO JAPAN（@shiseido_japan）分享的貼文

Shiseido Eudermine活膚透亮精華水 $780/ 145ml

1897年，Shiseido推出活膚水Eudermine，產品名字源於希臘語「美好」（eu）和「肌膚」（derma），紅寶石似的透亮配方、卓越的修護效果，令活膚水Eudermine深受各年齡層的女性支持，改良配方暢銷至今。現代配方蘊含源自北海道的發酵米精萃以及Aqua Inpool，高效修護及活化老化细胞，鞏固肌膚屏障，平衡肌膚微生態，令肌膚重煥細緻透亮。

購買按此

在 Instagram 查看這則貼文 IPSA Japan | イプサ（@ipsa_jp）分享的貼文

IPSA The Time Reset Aqua 生肌水源素 $340/ 200ml

「水循環啟動科技」 超微細保濕分子：瞬間滲透肌膚底層，即時舒緩乾燥，蘊含獨家高效導引保濕分子（Aqua Presenter III），有效抗氧提亮的牡丹花及馬鬱蘭萃取，加強肌膚保護屏障，同時滋養因寒冷或溫差引起的乾燥泛紅。

購買按此

此外，Kao亦有做一連串針對油酸引起皮膚問題的實驗，並以此結果研發針對成份，開發出能對油酸做選擇性吸附的特殊羥丙基纖維素，集團旗下的Kanebo Skin Harmonizer 平衡煥妍肌能水便是針對吸附「不良皮脂」。有效改善乾燥、粗糙等複雜肌膚問題的攻防型化妝水。

在 Instagram 查看這則貼文 Kanebo Hong Kong Official（@kanebo_hk）分享的貼文

Kanebo Skin Harmonizer 平衡煥妍肌能水

利用先進的針對性皮脂吸附技術，吸附惡化皮脂成分，穩定肌膚狀態，帶來水潤明亮、水油平衡的健康肌膚的水油雙層精華水，98：2的水油配方比例，能平衡地保護肌膚，讓肌膚倍感清爽而不黏膩。

購買按此