15/08/2025

Threads大熱DIY「暴食後悔水」！椰子水消水腫兼保濕，是控熱量恩物？

  • Michelle Yeung

    前女性網站Head Of Content，從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing，工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty！每周跟讀者分享美事。

　　在Threads見到有人分享自製「暴食後悔水」，再看成分組合，原來都是我平日會喝的：無糖椰子水、無糖豆漿、綠茶，據講有消水腫、促進代謝和增加飽足感，是暴食後的救援飲品首選。

 

　　製作比例不需要太嚴格，例如無糖豆漿200ml+椰子水100ml+抹茶粉1～2小匙，根據個人喜好微調，亦可將抹茶粉與其中一款飲品先攪拌，分層效果令飲品更美觀。

 

　　抹茶粉含天然咖啡因與兒茶素，兒茶素有助脂肪氧化，能提升基礎代謝率；無糖豆漿熱量低、蛋白質高，能增加飽足感，而鉀離子則幫助身體排出多餘水分，有利尿作用；椰子水無添加糖能取代含糖飲料，幫助控熱量，補充流失水分與礦物質，促進新陳代謝，鉀含量高、電解質豐富，能平衡體內鈉鉀，幫助代謝多餘水分。

 

　　雖然有快速消水腫、通便以及為肌膚保濕的功效，但由於三種材料鉀含量高，腎臟功能不佳、腸胃敏感、孕婦均不宜飲用。

 

推介這款Fancl上煎綠茶粉末，一盒90包，方便攜帶，除了可隨時沖茶，又可混合椰子水飲用。

 

　　除自製「暴食後悔水」之外，市面也有不少椰子水飲品，最近我也積極試飲，但沒有刻意計較糖分，純粹想在Ice Latte和Ice Americano以外多點新嘗試。

 

留意到椰子水的功效後，經過中環sundazed便點了一杯Matcha Coconut（$36） ，抹茶濃度極高，大熱天時喝下去非常爽口，翌日果然發揮作用。

 

銅鑼灣剛開業的Yee3是國內人氣飲品店，以椰子水、椰奶、椰子肉三種材料為主，當中最暢銷的開心果椰子糖（$39），椰子水配合以92%堅果含量的開心果奶蓋，只有178Kcal。

 

 

 

　　最近在Tik Tok世界流行，被New York Times和Fox News報導的Cloud Coffee，主角也是椰子水，大家記得早幾年流行過的400次咖啡嗎？Cloud Coffee的製作方法也類似，椰子水加冰塊為基底，再加上以即溶咖啡與Whipped Cream打成豐厚如雲朵的泡沫，這配方被譽為「保濕靈丹妙藥」，有註冊營養師解釋，椰子水電解質含量較高，有助保持皮膚的水合保濕作用，並含有能延緩老化的抗氧化劑。

 

　　紐約市註冊營養師Samantha Heller表示，Cloud Coffee是否健康取決於咖啡成分，雖然椰子水確實有好處，如有助於維持體內液體的平衡，幫助穩定血壓等等，但有些版本的成份含有大量飽和脂肪、糖和熱量，亦有機會因為太過美味，令人不知不覺喝得更多，攝取比正常情況下更多的咖啡因。

 

　　Cloud Coffee最大風險是喝過量可能會出現與鉀含量過高有關的心臟問題，對於患腎臟疾病或心臟病的人來說尤其危險，所以建議淺嘗一杯最穩陣。

 

 

韓式咖啡店Kactus Koffee的Cloud Coffee（$60），表面灑了朱古力粉，材料比例完美，質感順滑清爽。

 

Colour Brown Coffee以Oatbedient即溶原味燕麥奶粉、椰子水及Colour Brown咖啡豆（House Blend）調製的夏日椰香燕麥咖啡，以燕麥奶咖啡泡配搭清甜椰子水，這組合有驚喜。（8月 16 日至 9 月 30 日供應）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

