05/09/2025

雪花秀、Tatcha、Clarins紛紛推出自家公仔！Jane Birkin Effect是美妝護膚的新潮流？

  Michelle Yeung

    Michelle Yeung

    前女性網站Head Of Content，從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing，工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty！每周跟讀者分享美事。

    Get it Beauty！

    逢周五更新

　　根據最初的「Lipstick Effect」，人們在充滿挑戰的時期會傾向於選擇能負擔的奢侈品，當年就是唇膏，但過往一年觀察所得，高級化妝品的銷售情況沒有出類拔萃，消費降級的效應是消費者轉投價格較親民的日韓品牌，尤其是玩味設計的平價妝物，同時Labubu、Crybaby、Chiikawa和Jellycat成為「時尚偶像」，種種跡象顯示，似乎「Jane Birkin Effect」才是現今消費品潮流的主軸。

 

　　Jane Birkin Effect所指的並不是Hermès Birkin Bag，而是延伸本尊一個著名習慣：她會將自己的Birkin bag掛滿各種吊墜和貼紙。將奢華的經典單品以近乎雜亂或破壞性的方式進行裝飾，使其變得獨一無二，亦可以說是將一個標準化奢侈品，轉化成展現獨特個性風格的隨身物品。

 

　　正因為Labubu引發的手袋吊飾風潮，美妝護膚品牌紛紛創造可愛的限量版品牌毛公仔，將化妝品變為色彩繽紛的吊飾甚至手機配件，或是創造客製化的迷你鑰匙圈，吸引消費者注意。

 

 

　　雪花秀限量版人參BB盲盒：9月1日起凡於雪花秀門店／網店購買「禦時緊顏參養面霜」，即可獲得限量版人參BB盲盒一個：人參BB掛飾、人參系列皇牌產品體驗裝一款及$100現金券一張

 

JellyCat X SpaceNK合作推出的限量版 Amuseables ，是近期最注目的美妝品牌玩具。

 

 
 
 
Tatcha的粉紫色兔子「Jiyu Chan」亦有推出手袋吊飾。

 

 
 
 
Clarins早前慶祝 Lip Oil 10週年推出的限定版嘟嘟唇公仔吊飾。

 

　　品牌美妝「玩具」或手袋吊飾是吸引顧客的對策，雖然產品可愛，但能否為品牌帶來長期的銷售增長，還是未知之數，始終產品優質才是消費者口耳相傳或回購的最大原因。

 

　　要為化妝品增加玩味？分享我最近整理化妝檯的作品，可能會給大家更多靈感。

 

香水樽蓋是扭蛋擺設的理想停泊位置，只需用Blu-tack固定便可。

 

同樣原理，平滑的面霜瓶蓋也可以用小擺設裝飾。

 

牙膏狀的美妝物品，如唇彩、防曬霜和潤手霜等等，都可用微細的螺絲批穿洞，再扣上小飾物，亦可再連接較大的鑰匙圈成為手袋吊飾。

 

發現Dior Addict Lipstick和Dior Lipglow的設計都可綁上吊飾。

 

簡單的貼紙都可以為產品增添玩味，早前在Daiso購入的眼睛貼紙大派用場。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

