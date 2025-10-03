韓國綜藝《Just MakeUp》化妝師生存戰開播！李孝利主持+星級評審團，會否成為美妝界「黑白大廚」？

在 Instagram 查看這則貼文 쿠팡플레이 Coupang Play（@coupangplay）分享的貼文

李孝利近日再度成為焦點，早前由濟州搬回首爾定居，在首爾延禧洞開設的瑜伽館Ananda，並擔任Coupang Play全新綜藝節目《Just MakeUp》主持人。

今晚8點在韓國OTT平台Coupang Play首播的《Just MakeUp》是化妝師大型生存戰，這不只是美妝節目，而是韓國首個以「化妝師」為主角的大型生存競賽。節目集合60位來自世界各地的化妝藝術家，將他們置於一個極致考驗創意、技巧與心理素質的競技場中。我對這套綜藝有興趣，可惜《Just MakeUp》目前只在國內播映，唯有在YouTube瀏覽花絮，不過製作方有計劃稍後在國外平台播出，如果是Netflix播出的話，說不定會像「黑白大廚」般成功，將K Beauty美學進一步推廣全球。

在 Instagram 查看這則貼文 이효리（@lee_hyolee）分享的貼文

《Just MakeUp》節目製作人，即《孝利家民宿》的朴成煥PD強調，這檔節目像一部寫實紀錄片，將會真實呈現化妝師在高壓環境下的創作過程，刻意淡化參賽者之間的矛盾，也沒有誇張劇情，而是透過深度訪談，聚焦於參賽者們對美的執著、對專業的野心，並展現他們創作時的魅力。觀眾看到的不是無謂的爭吵，而是參賽者在極限壓力下如何完成比賽。

李孝利作為韓流始祖，絕對是K-Beauty演變史的重要一員。在《Just MakeUp》發布會上，李孝利坦言自己是主動請纓擔任主持，因為「化妝像朋友一樣陪伴我走過人生」，據講超過一半的參加者都曾與她合作，所以她希望通過這綜藝節目支持這些曾為她打造無數經典造型的幕後功臣。

《Just MakeUp》的評審團也是星級陣容，涵蓋K Beauty產業的各個面向，確保評判標準涵蓋藝術性、技術性、潮流敏銳度及商業可行性。

在 Instagram 查看這則貼文 정샘물JUNGSAEMMOOL（@jungsaemmool11）分享的貼文

鄭瑄茉 (Jung Saem-mool)：經常與全智賢、金泰希、湯唯等巨星合作的殿堂級大師，更是創辦美妝品牌、美妝學院、將K-Beauty系統化教育的先驅。她代表了理論與實踐的最高權威。

徐玉 (Seo Ok)：IU、潤娥、太妍和張圓瑛等御用化妝師，是當下K-Pop偶像妝容潮流的定義者。她帶來最前線、最商業化的舞台美學視角。

RISABAE：擁有百萬粉絲的頂級美妝創作者，精通從明星仿妝到特效化妝的各種技巧，代表了數位時代下美妝文化的傳播力量。

李珍洙 (Lee Jin-su)：Amorepacific首席彩妝大師，他將會從產品開發與全球市場趨勢出發，評估作品的商業價值與國際潛力。

至於《Just Make Up》參賽的60位化妝師亦各有來頭，從奠定早期韓妝風格的第一代前輩，到活躍於歐美時尚圈的國際級化妝師，再到引領社群媒體潮流的新銳創作者，正代表K-Beauty的過去、現在與未來，絕對是一場跨越世代及階級的比試。

比賽以「匿名」規則進行，參賽者不公開本名，而是以「偶像御用化妝師」、「特效化妝師」等關鍵詞代號示人。這樣便可撇除名氣光環，將所有注意力集中在作品本身，讓實力成為唯一的評判標準。挑戰任務包括已知的「雙胞胎妝容挑戰」、「一對一淘汰賽」，以及為K-Pop男團TWS設計妝容等等。

節目今晚首播了，看過這節目簡介，會有興趣追看嗎？