不盡人意的結果，一定是自己的問題？無論是愛情或工作，我們都在等一位伯樂！

遇過不少人，拍過好幾段拖，花了不少心機，時間，輪迴多少次，最後還是步向分手，不盡人意的結果，一定是你的問題麼？

不少錯的配對，想愛卻錯愛非人，也許你喜歡的他，卻不甚喜歡你，又或是碰上老是挑剔你的人。你的溫順，在他眼中是沒主見；文靜，他看作沉悶；獨立，他覺得太倔強；善意提點被他視為煩厭……他不夠愛你是事實，卻不禁讓人懷疑自己是否太不濟，在情場上兜兜轉轉卻無法遇到對的人。說到底，時間、人物不對，我們的好無法做到人人喜歡，再怎麼付出都得不到回應，一切有如討好、乞求。

情場又好，職場也好，誰不是換過幾份工，有過ups and downs，假如你只是個低調，默默做事的人，學不會表現，展示能力，再遇上八字不夾，對人不對事的上司同事，怎麼做他都覺得錯，怎麼看你都不順眼，仕途就此暗淡無光？！面對壓著你的小人落力攬功攀爬、是非當人情，可有質疑自己是不是太笨，毫無值得被欣賞的地方，就此信心盡失，在職場無運行？！

同一個你，相同的能力，在不同上司跟前可有不一樣？誰不想遇上人生中的伯樂，上司欣賞你的才能、放在合適的位置、給予合理的待遇，讓你好好地發揮所長。在低谷時迎來伯樂，他的賞識和認同，就是我們會銘記於心的知遇之恩！

愛情中我們也等著一位知音人，願意用心了解和欣賞，你的說笑吵鬧，他不覺得吵耳厭倦，還喜歡你活潑有趣；你費盡心思相待、噓寒問暖，他偏愛你的溫柔體貼；偶爾的小任性，在他眼中是有個性，更願意去溺愛包容。期待遇上那個把你視作獨一無二的他，愛護、寵溺不斷，不會輕易挑剔，離開。

每一杯酒，在不同人口中都會嚐到不一的味道；同一個人在別人眼中也會獲得不一樣的評價。我們都不完美，但自身的短處不一定被所有人視為缺點，你的好，需要配上一個欣賞你的人，真正懂你、愛你的伯樂；職場上的貴人，讓你埋頭苦幹加班時都心甘情願。

人生那麼長，誰沒經歷過幾個坎兒，遇過好與壞的人和事，皆會讓我們有所成長，努力、裝備自己。

謝謝您，也許您就是我的伯樂吧！