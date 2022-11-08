是筍盤還是玩家？可有樣睇？從某些行為、細節，也許能分辨他是真心還是假意！

想認真戀愛，最怕是遇上玩家，浪費時間，還被騙色騙感情！要避過「情劫」，除了要運氣，更應帶眼識人！

外表高大俊朗的K先生，穿起西裝筆挺的模樣非常煞食，經營自家生意，條件優厚。他當時表示自己對感情認真，想找個對象定下來，看似是筍盤卻在細節間嗅到「玩家」的端倪，讓我下意識打退堂鼓。玩家沒有樣睇，但從細節中是能分辨的！

對待過往女友的態度

要了解一個人的感情想法，定要探探他的情史，前女友是哪一type、相處情況等，每項細節都能反映出他是哪類情人。他說過去幾段感情皆不到一年便告終，原因是他太專注工作。男人有事業心固然重要，但細問下不難發現箇中因由，他忙是忙自己的事，前女友要見面得遷就他時間和地點，多是自個兒跑到他gym room附近吃頓午飯便bye。

時間不是沒有，只是如何安排而已，再忙、再位高權重的人，有心見面，時間擠還是擠得到，這個小道理怎會不明白！只會撥出頭頭尾尾時間會女友，不願意花時間、心思經營感情的男人，條件再好都碰不得的！

非正常的約會時間

和他認識後有過熱絡的聯繫，對於發展我也是open的，只是當步向正式約會，他的態度讓我猶其alert － 晚上近10時的糖水約會。這個甚為不上不下的時間，顯然是攝一攝他空餘的schedule，而我得下班後先回家吃個飯，再等他電話通知，一想到翌日要7點爬起床趕上班，我便直接婉拒，還被他揶揄「咁你繼續喺屋企lonely啦」。

要知道一個男人的約會態度，最能反映出誠意，例如他邀約是否誠懇、願不願意騰出時間相約見面。說我傳統也是，頭幾次的約會值得被重視，大家初步確定心意、邁向發展，一頓時間充裕的dinner date，好好的聊個天，探一探彼此心思，是正常不過。何況如此的夜間約會是配合他時間表，卻一點都不符合我的作息，兩人還算不上熟稔，危險意識是該有的！

朋友對他的comments

外表、經濟條件甚為不俗的他，何以40有餘，這麼多年來都是單身未婚？原因或許是一直專注工作，未遇到合適的對象，或是他根本從沒想過定下來？！這可要探一探他身邊人的口風，朋友說他不至於是玩世不恭的情場浪子，但身邊總是圍繞著不少女生，不少對象讓他選擇中，依然樂於looking around。所以他這個年紀，未曾擁有一段長感情，有否想過定下來，這個便無法知曉了。既然能與不少對象持續約會、解悶，他也未必需要一段實在的感情吧？！

後來聽說，他和一位女生有過好幾場夜間約會，糖水直落，在車廂內做過男女間的親密事，他卻始終不肯確定對方身份，還乘機找個理由斷絕聯絡！

對於剛認識、初發展的人，別看到對方主動一點便立即上頭，興致勃勃的say yes，從細節觀察他是否真心實意，過濾掉無心之人，才是安全至上呀！