曖昧對象突然玩失蹤，是他不夠喜歡你，還是他早已另有目標？

剛結束一段曖昧關係的她，原以為能與對象順利升格為情人，卻終究是無疾而終。

「同佢曖昧咗差唔多半年，日日都message，一個禮拜又見兩三次，本來都等緊佢開口，點知呢排佢突然變得好冷淡，隔好耐先覆，有時仲已讀不回……。」她略帶不忿的說。

「玩失蹤即係要結束啦！」我直白的說。

曖昧對象曾日復日、夜復夜的與她聯繫，彼此看似表明心意，朝發展ing的方向進發，誰不知突然的冷淡敷衍、搞失蹤，這個步調真讓人難以明白！他顯然是要完，這個「完」是不用說出口的，行為已表現得很清楚。

「究竟係我唔好、佢唔夠鐘意，定係我一直自作多情？！」她接著說：「最近睇佢IG Story同個女仔好close……應該係新對象，我過氣啦！」

曾經熱絡的關心和交流，最後還是有始無終，是真心錯付麼？！她自個兒的失落，他早已繼續開心人生，有新女作伴，至於那名女子是新歡還是早就存在，便不得而知了。反正有些男人是「漁夫」，喜歡漁翁撒網，多線發展，一直與不同的曖昧對象進行中，這個不行，還有下個，立即換畫無難度呀！

曖昧最讓人困惑的是彼此從無確定關係，兩人再熟稔，都沒有正式一起過，就算對方突然「變心」，轉移目標至新對象，她也毫無資格埋怨。持續數月的曖昧，讓她有了期待，反覆思量和幻想，以為兩人終會走在一起……。他左顧右盼的模樣，就如我們shopping時閒逛，四圍格價般，他是一直的在選擇，看看有沒有更好、更適合的女人，「綜合評估」後便另選他人呀！

突如其來的冷淡都離不開「沒有那麼喜歡她」、「他未想定下來」這兩點。要是真的喜歡又怎會輕易鬆手，他冷淡的態度是表明不想繼續下去，也許他對很多人有意思，她只是一個攝時間的後備而已。

既然這個男人如此善變，亦不夠積極，甚至是早就另有心思，那又何必浪費時間和感情，在這種不明不白的人身上！結束這段有始無終的曖昧關係，早知早了事，調整心情，重新出發吧！