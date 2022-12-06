青春終究逝去！擁有人生計劃、經濟獨立的輕熟女，豈非一樣耀眼？

早就脫離18、22的年紀，與年輕好像沾不上邊，作為輕熟女，真的沒有值得比擬的地方嗎？某年生日收到ex friend的短訊「wish you stay pretty forever」，濃濃的Konglish讓我笑了好一陣子，也不禁去想，這個年紀還該膚淺的只追求漂亮外表嗎？！

女人在每個年紀都能散發著特有的魅力，不在於外表、身型，而是那份自信、知性的成熟韻味，由經年的人生閱歷、經驗和想法累積而來，我是這樣認為的。

年輕時只著眼吃喝玩樂，到年紀漸長，該為自己的人生逐步安排。說的不只是「個殼」或嫁個好男人，這兩項都有著太多不可抗力的因素，靠不住吧，哈？！當然，保持美麗優雅是女人終生的事業，找到個有膊頭的男人亦很幸福，但靠自己更為實在吧！

「朋友如何，你亦如何」，遠離身邊愛道人是非、搞小圈子的酒肉朋友，這個年紀與同話題的友人，說著投資、買樓，更為踏實。早年股市暢旺齊齊入市，現在市況轉差，堅持cash is king，穩守定期也好或是有預算，趁樓市低迷時考慮吸納，留意減價盤，積極挫價，上車不是不可能的事。前陣子樓市下行，好友問是否該買樓，我當時說「首期夠、價錢岩、供得起，就買啦！」，她旋即決斷入市，30出頭當上包租婆，我們還經常交流物業情報、放租心得和應付租客的小技巧。

認識一位阿姨，本地名牌大學畢業，曾位列公司管理層，為人甚為自傲，當年取笑別人做樓奴，而她把錢都花在享受生活和所謂的品味上。如今60有餘，手上沒多少資產、投資或被動收入，月花2萬元租樓，退休後依然要去打工、當兼職為口奔馳，她說「手停口停」時也不禁為她感到無奈。亮麗的CV是擠進人生勝利組的入場券，但長遠的理財和規劃才是笑著走下去的籌碼。

學歷、能力是女人的底氣，經濟獨立才能讓人活得更自在、隨心。「存起來的錢才是你的錢」，即使當個愛打扮、shopping的女人，也緊記要以儲錢、投資為先，花費為後。當有足夠穩定的經濟能力和被動收入，才能在買手袋、手錶、鑽石和珍珠之時，都能笑著無壓力地埋單！

每人的投資方法或觀念都不盡相同，重點是我們不能當個無知女人，對經濟、投資一竅不通，一切在於計劃和安排呀。作為輕熟女，在世俗觀念中已和「青春」兩字脫鈎，但這個年紀的我們還算年青，正是累積著人生經驗、智慧、見識，漸有經濟能力的階段，在工作上繼續拚膊，力爭升職加薪之餘，也要懂得提早為將來準備、理財、規劃和開拓被動收入。

步向30+，擁有自己的想法和人生方向，對生活愈加掌控和自主，自信、獨立的女人才能散發出耀眼的光芒。