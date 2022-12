多年感情的另一個關口：移民！去或留，成了情侶間最大的分歧？

開展異國生活,不是追夢或一股拼勁便行,別聽人說「過左去先算」,除非你能接受手停口停的壓力。在地球另一端,問題不會消失或瞬間變得美好,現實的情況依然存在。無論是settle down或之後的生活,都離不開「錢」字,有充足的經濟能力、投資、積蓄或被動收入,才能確保不被生活或物質上的需求而影響心態和計劃, you know money makes life easier!

