浪漫又催情的節日臨近！寂寞來襲，你會否隨意找個人相陪，還是獨自承受突然來襲的空虛？

早前與男友分手的她看似堅強，卻在節日臨近前有些感傷……

「一步入12月就有啲down，前幾年都同佢一齊過，嗰時仲好sweet，估唔到話分就分，我個心好似空左咁，又聖誕新年啦，自己一個過真係有啲寂寞……。」她幽幽的說。

即使失戀當下不至於太難捱，但節日逼近，心裏也會泛起一股無法言喻的孤單感，看著網上、店舖鋪天蓋地都是節日購物指南和套裝，大大隻字寫著「Gift for your love」、情侶打卡熱點、街上的人成雙成對、餐廳內的雙人餐牌……節日好像只為甜蜜愛侶而設，單身人士就是被排除在外，識趣的閃開吧。

「節日先係單身狗最難過嘅時候呀！」我深表明白。

「其實上個月我都開始去下speed dating，睇下會唔會識到人，可惜遇到既都唔太啱。」她笑了笑：「但如果佢哋約我，我都會出㗎，點都好過自己一個啦！」

是來者不拒，有約先去麼？！是否已ready認識下一位，步入另一段感情，也許連她自己也搞不懂，最重要是此情此景有人陪過節！收份禮物、分享聖誕大餐、一同欣賞燈飾，不至於孤單一人毒毒在家，也很不錯吧！即使對方不是心儀的對象、喜歡的類型、沒甚麼火花，也無拘，一起消磨節日、拍照打卡才是當務之急，節日過後才想有沒有之後吧！

回想起愛過節的我也曾是個怕寂寞的人，某年聖誕節，與當時已成前男友的某位一起過。兩人藕斷絲連，抱著感情餘溫地一起交換禮物、吃著大餐，關係微妙，卻明知道是節日相聚，不會復合，彼此也不說破。每當後來回想起往年節日，不禁想起那一段，那個他，是有點奇怪又好笑吧，不會再一起的兩人，頂著前度名銜，笑著過節，是因為殘存的感情還是不欲節日落單，都沒多大的意思！

才明白，勉強的和某君湊合過節並不會獲得所謂的開心，人大了，該追求的獨立不只限於經濟上，還有情感上，享受單身的自在，也該承受得起那突然來襲的空虛。