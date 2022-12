浪漫又催情的節日臨近！寂寞來襲，你會否隨意找個人相陪，還是獨自承受突然來襲的空虛？

即使失戀當下不至於太難捱,但節日逼近,心裏也會泛起一股無法言喻的孤單感,看著網上、店舖鋪天蓋地都是節日購物指南和套裝,大大隻字寫著「Gift for your love」、情侶打卡熱點、街上的人成雙成對、餐廳內的雙人餐牌……節日好像只為甜蜜愛侶而設,單身人士就是被排除在外,識趣的閃開吧。

You May Also Like