本年度愛情年終總結：你張成績單是滿分、合格，還是交白卷，需重考？

年頭努力,年尾分手,確會讓人份外失落,感覺時間就此白白花掉,甚麼都沒剩……。往後回想起這一年,形容詞只有「失望」和「唏噓」麼?!然而看不到前路的關係,更要let go and move on。

