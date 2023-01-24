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24/01/2023

當個有魅力的女人：擁有這些性格特質的女人，會讓男人著迷！

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  • 妮洛

    妮洛

    浸過幾年鹹水的港女一名，喜歡港男的同聲同氣，卻不算特別鍾情港男。
    愛幻想，愛浪漫，貪玩又愛簡單的雙重性格，喜歡戀愛也享受自由。
    最想擁有的不過是簡單的愛情，而簡單的往往最難 ...。

    港女講男

    隔周二更新

　　好友W的戀愛運算不上順遂，不是她喜歡的人不喜歡她，便是幾段以年計的戀情都是與男方起衝突，繼而無疾而終。到底是遇人不淑，還是她不懂得與男人相處？！

 

　　要把男人留在身邊，講求的不是手段或技巧，而是自身的魅力，讓男人心甘情願的更喜歡你，聽說獨立、開朗、溫柔，都是男人著迷的伴侶性格，這些特質你有嗎？

 

做個性格獨立的女人，給予男人應有的支持

 

　　聽說「戀愛腦」的女人很惹人厭，任誰都不想身邊那位是個萬分依賴、胡亂糾纏、永遠都長不大的小女孩吧。都說認真、自主的女人最美，男人更會欣賞擁有獨立性格、生活的女人，即使他不在身邊，你依然能好好照顧自己，而無需他整天到晚的為你張羅、憂心。生活已有多般的不容易，男人雖大多看似硬淨，但內心還是會有脆弱的時候，當面對生活不順之時，他也需要一個避風港。你的獨立、溫柔、支持和肯定，適時給他正面的意見與鼓勵，定能讓他瞬間充滿正能量。

 

懂得控制情緒，多溝通，少囉嗦

 

　　兩人之間最傷感情的事，莫過於是沒有意義的吵架，一時情緒失控，說出失去理性、傷害對方的話，再一連串更多的埋怨，真會讓人吃不消。本來能好好的溝通，卻變成了一場罵戰，何必呢！男人最受不了女人的囉嗦或責難，這只會把他推得更遠。我們要學會的是在生氣、不滿時先行控制情緒、自我調整、平心靜氣的表達想法，讓他能平和地理解你的要求，再慢慢作出改善，這樣才能好好的維繫彼此感情。

 

學會向他多說「謝謝」

 

　　即使兩人一起再久，都不要把一切視作應份，他對你的好是沒有理所當然的，當他願意持續無條件的付出，你也緊記要在適當的時候表達謝意，方式可以是為他買件小禮物、煮上一頓美味的晚餐、對他溫柔的撒嬌或是炮製一場性感激情的驚喜……。「謝謝」的魅力是讓對方感受到自己的貢獻能獲得你的認同，而你便是他繼續努力的最大動力。

 

 

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