步入三十不婚即分？被年齡追著跑，以結婚為終極目標，「為結而結」真的會幸福？

三十而立，很多人會以此數字作為人生的分水嶺，買樓、結婚、生仔，各項人生大事該在這個年紀逐步成事，而剛步入三十的她已按捺不住。

「如果佢呢年都無打算結婚，我唔會等啦，直接分手好過．clock is ticking！」她非常直接的說。

和男友拍拖未夠一年，她已有顆恨嫁的心，不時旁敲側擊、多番試探，看看男友有沒有即將結婚的打算，然而他一直未有表態、懶懶行的模樣，令她異常著急。

「我唔想浪費時間，唔會無了期等佢囉，如果佢今年都無打算娶我，我情願分手搵下個啦，又唔係無咗佢唔得！」她決斷得很。

她男友無論是外型或工作皆很不錯，只是她目標很清晰，對方的條件不足以讓她定下來，她毫不諱言，要的是能儘快步入婚姻，至於對象是否現任男友或是下一位某君，大概都不是重點！

男人想婚的年紀大不同吧，何況20尾30頭是事業拼搏的時候，暫未有成家立室的念頭也是能理解的。反正男人就算過了35歲，即使未婚但有相當的事業，依然是筍盤一名，但聽說女人在30歲後無論是吸引度或價值都直走下坡……？！要是他未想婚，著急的她是不願意再花多一年半載，在這段未知、未有結果的關係上，女人可是青春有限，時間緊逼，目標為本呀，再拖下去，倒不如趕快分手，尋找下家，更為快捷實際，不婚即分，別怪她呀！

一紙婚書、一場婚禮、一段婚姻，對不少女人來說，依然是人生最重要的大事，在20出頭，倘是青春無敵的時候，對年紀沒有太在意；到步入25歲，開始要為人生打算和計劃，有段穩定的感情，想明確知道身邊那位是不是能走下去；在28歲定下婚期、30歲前成婚，算是約定俗成的人生里程吧。至少那時的我是這樣想，以為20中段能找到適合過一輩子的對象，才發現實際中有太多出其不意和事與願違，要是當年的我少糾纏在些不切實際的關係上，一心結婚為本，目標清晰，現在大概無需掛著「single」這字吧！

能否在短時間內完婚，成了她這段關係唯一考慮的因素。被年齡追著跑，心急的她想在限期前把自己嫁掉，將status轉為「已婚」，只是一廂情願的念頭，彼此間相處是否合拍、準備好步向人生的下一個階段，她可有想過？！結婚是為了和合適的人一起過下半輩子，可不是簽張紙那麼簡單，要是兩人不是相配的一對，那即使有人「埋單」，結束單身，到頭來都未必是步向幸福。

後來聽說她直接了當的向男友逼婚，要盡快定下婚期，男友卻表示「未ready」，不欲短期內步入婚姻，未能在「指定期限」內出嫁的她，最後提出分手。