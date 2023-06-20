Win-win戀愛公式：學會這些相處小細節，讓雙方感情變得更好！

自認識她以來，她一直桃花旺盛，男人緣從不間斷，要是以為這樣的女人可能會風評不好，不，她可是享盡前男友或現任男友的好評。儘管早已30+，受歡迎指數依然高企，原因不只是亮麗的外表，性格才是她最吸引的地方吧！

異性緣不斷，總有些原因，她也毫不吝惜的分享一些想法和竅門，值得女生們學習呀！

#1

「同男人相處不用太多技巧，只要盡量保持輕鬆的氣氛！」

這個心得直接又簡單，誰也不想跟一個充滿負面情緒、終日苦瓜乾、埋怨連連的人在一起吧。要是對方性格開朗、樂觀，相處起來一定更愉快自在，心情都會變好。做人過於認真，其實會令身邊人覺得挺累，而很多事情確是不用太執著，同樣地嘻嘻哈哈也能過呀。面對周遭發生的事情，無論是談論起工作、生活，我們都可以多加些幽默感、笑點或是自嘲一下，互相說笑，少些怨氣，保持輕鬆的態度，定能讓大家相處的氣氛變得更好。

#2

「他們做得不夠好時，不要馬上生氣，冷靜下來再跟他們說，最多加個小懲罰。」

兩個截然不同的人走在一起，難免會有不和、意見不合的時候，但要是因為一時之氣而說出或做出傷害對方的事，豈不是讓關係瞬間跌至冰點。當有事發生時，別立即生氣或黑面，先停停冷靜一下，想想是否值得大動肝火或會否有更好的處理方法，平心靜氣的討論才是王道呀！要是心裡真的不高興，用些小懲罰亦可，例如要他哄哄你、買你喜歡吃的甜品作補償、帶你去一間好餐廳或買份小禮物，這些要求都不過份，卻能讓你順順氣呀。

#3

「有要求是OK的，在雙方輕鬆時才提出。」

每個人對拍拖都有些特定規則，你希望對方能夠做到、遵守或達到你的要求，例如他平時要保持聯絡、和朋友出去時不能失蹤等。有這些要求並無不可，只需在適當的時候提出，用較輕柔的語氣，甚至是半哄的形式說出口「如果你會咁做就好啦！」、「你不嬲都對我好好，不如你做多樣吖……」。誰也是在心情好時較能接受不同的意見，所以對男友也是一樣，在氣氛良好時，放軟聲氣提出，他們會較能聽入耳呀。

#4

「兩個人在一齊，一定要開心多過不開心！」

生活上已有很多讓人感到疲累的事，兩個人在一起該是「1+1」，一同過得更好、更快樂。記住，戀愛的公式很簡單，就是開心、快樂的時候一定要比吵架、難過的時間來得多。彼此用心並持續地經營和付出、你逗他開心、他哄你笑、一同去做值得回味的事、建立美好的回憶，讓一切都在愉快中進行。至於那些生氣、難過的事，既然要繼續走下去，就轉頭便忘吧！

學會這些相處上的小細節，讓彼此感情變得更好，不就是win win嗎？