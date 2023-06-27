感情疏離的「假面婚姻」：無言以對、缺少親密生活，應該繼續若無其事維繫幸福假象？

W擁有人人稱羨的人生 — 英國名牌大學畢業、前途甚好的專業職位、位居公司管理層、在外國及香港有車有物業、與太太拍拖多年後結婚、美滿的家庭、一對活潑的子女，是名副其實的人生勝利組。

「結咗婚6年，同老婆關係愈嚟愈淡，返到屋企好少講野，佢唔會問我嗰日過成點，工作點，更加唔會關心多句，我好似可有可無咁。」他皺著眉的說。

表面看似富裕的生活，幸福的家庭，原來都不代表些甚麼，他並不覺得快樂，反而是精神和經濟壓力漸大，與太太關係亦日趨疏離。女兒出生後，太太整個人只專注在小孩身上，對他幾乎是不理不睬，有時兩人一整天在家，話都說不上半句。

他曾試著讓感情回溫，特意安排前往馬爾代夫，本以為只有兩個人的旅行，陽光與海灘，能重燃愛火。誰想到他太太剛上飛機便一直哭個不停，說想念小女兒，絲毫都不enjoy這趟旅程，讓他全程甚為無癮。情感上不親近，肉體的親密更是少之又少，他坦言有需要時大多是「自行DIY」解決……。

「雖然話結婚耐咗，大家會得返感情，但我同佢宜家好似同屋主咁，平時連拖吓手、攬吓、sex都無，我真係覺得唔知點咁！」他續說：「同朋友都會傾下偈，而佢對我連少少關心都無，最多係講下屋企嘅野、細路或者拎錢！」

也許兩人相處日久，少了sex也是自然的事，但夫妻間該有的相處、精神和心靈交流都不能或缺吧。在旁人眼中，他人生很成功，但有苦自己知，這段才幾年的婚姻已有著諸多的不滿、怨言、委屈和忍耐，可不是大家理想中的婚姻生活吧！

相敬如「冰」、無言以對，沒有幸福，也沒有「性福」！當然他也是有作用的，就是家裏買樓、買車、繳付開支、外傭薪金之時，即會被大派用場，嘿，他的價值就在於維繫這個家庭、帶來金錢上的依靠？！

儘管彼此的關係長期處於冰點，他們還是維持著模範一家，表面恩愛的夫妻，小孩們的好爸媽，嘴上繼續喊著「老公老婆」、「爸爸媽媽」的假面生活，私下卻是無甚交雜的兩人。維繫著這段婚姻是過去的回憶還是現實的考量？感情疏離卻不會離婚，是有太多的束縛吧，有了小孩、不欲驚動長輩、維持婚姻和完整家庭的形象，會更有利工作發展！

既然已這樣多年，亦步入中年年紀，不願節外生枝，也就默認這場「假面婚姻」，繼續若無其事吧！