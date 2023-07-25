旅行後特別容易分手？旅行能看清一個人！不想兩個人去一個人回，這些禁忌你有犯上？

很多情侶都會一起去旅行，享受在異地的二人世界，但亦有不少情侶在旅程過後分手收場，轉身當回陌生人。一趟旅行，日對夜對的行程，整天到晚的相處，把對方的性格、人品和待人處事的態度都放大，亦更能看清對方是不是位合適的伴侶。她和男友去過幾天旅行後，他犯了幾項令她甚為介意的事，讓感情迅速降溫，她不自禁的想到大家是否適合，亦動了分開的念頭！

#1 不願計劃行程，還諸多挑剔

計劃行程可不是每個人都喜歡或在行的事，無論是去哪個地方、景點，如何坐車、看地圖等，大家可有一起討論，還是互相推搪，不顧不理？她男友就是只會翹起雙手，不願意查看行程的人，本來要她安排，她也不介意，但抵埗後，男友更是懶理一切，不肯查地圖、問路，卻多次追問她要怎麼走。遊手好閒，不願幫忙都算了，還對她安排的行程諸多挑剔，無論是參觀當地名勝、建築或展覽，他不是抱怨不夠有趣，便是責怪她計劃的路線不周到，全程滿是苦水真讓人受不了！

#2 只顧自己，不願顧慮對方的感受

為了顧及自己兩袖清風的型格形象，她男友堅持旅行期間亦要雙手插袋，輕便出行，連個小背包都不願意帶上。至於他會用到的東西，包括充電器、帽子和水樽等算不上輕的物品，都很順手的放進她袋裏，由她來背！她一臉無奈的拿著自己及他的東西一整天，他非但沒有幫忙，更是一面奉旨的懶理她感受，讓她又氣又累。旅行是該互相照顧和關心對方吧，可不能為了自己的舒適和習慣，而妄求女方幫他拿東西一整天！這不只是沒考慮對方感受，更是作為男人，自私兼有失風度呀！

#3 一切以「便宜、省錢」為主

一心想著這次旅行是吃喝玩樂，寫意享受一番，男友卻早就下達命令，這趟日本之行要以「平」為主，機票只能挑廉航，他們訂了時間不好的航班，到達目的地已幾近晚上，白白浪費了大半天；而酒店亦是選該區最平價的，無論是交通、車站距離和房間質素，通通欠佳。兩人周車勞頓的下機後，還得輾轉坐車到市區，拖著沉重的行李走了好一段路才能check in，累透了還住得不算舒適！除機票、住宿以平為主，男友在外地同樣斤斤計較，例如參觀收費景點，他會過門不入，拒絕買門票，看到中價位的餐廳，他亦不願入內用餐，還著她幾乎每餐吃1000 yen以下的快餐或便利店食物……。這程旅行他們可是AA制夾錢的，經濟能力本來就不差的他卻錙銖必較，亦逼著她一起無質素地窮遊，真是掃興呀！

一趟旅行，無非是想一同享受行程、吃喝玩樂、累積美好的回憶，誰不知在旅程期間看盡對方的缺點和難搞一面，無論是相處、價值觀、金錢觀或其他需求，都有著明顯的差距，成了分手的導火線。