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01/08/2023

職場花瓶：只著重外表，卻沒有腦袋的女人！同性抗拒，連異性也要「避得就避」？

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  • 妮洛

    妮洛

    浸過幾年鹹水的港女一名，喜歡港男的同聲同氣，卻不算特別鍾情港男。
    愛幻想，愛浪漫，貪玩又愛簡單的雙重性格，喜歡戀愛也享受自由。
    最想擁有的不過是簡單的愛情，而簡單的往往最難 ...。

    港女講男

    隔周二更新

　　那天早上，Grace手上拿著一份文件，氣沖沖的走到我面前，「隔離部門個女仔都唔知點做野，份野無睇過，問野又唔經大腦，個budget係佢department畀，佢話佢唔知，問返我轉頭？！」她生氣的投訴著。

 

　　「咁會唔會影響project progress？」我冷靜的問。

 

　　「我叫佢自己睇，唔好咩都問，亦都唔好改嚟改去，阻住地球轉！真係怕左呢啲淨係得個殼，個腦裝草嘅女人，日日打扮到花枝招展返工，都唔係做野嘅！」

 

　　她這樣說讓我想起平時在社交平台不乏看到的打工仔post，說中年女上司肆意批評年輕女下屬，認為對方稍有姿色便無心工作，還好她是位美女，也是老闆的得力助手，我才沒有把她歸為同一類呀，哈！

 

　　那位女同事我沒合作過，但屢次聽到同事對她評價麻麻，每天只顧與同事說無聊八掛，但一辦事不是錯漏不堪，便是每樣工作都跟不好，惹得其他部門的同事甚為不滿。而男同事最愛取笑她一身裝扮，貼身上衣、露出一截大腿的超短裙、set好髮型，再配上鮮艷的gel甲和大濃妝。要是漂亮都還好，慘在先天條件不足，眼細面大，樣子連平凡都稱不上……自不然成了大家份外留意的對象。

 

　　「樣唔靚，做野又唔得，點生存？」我笑著說。

 

　　「嗰日聽到佢做錯野，即刻嗲佢阿哥幫手，難怪大家都唔太鍾意佢！聽講佢對同部門個男同事有意思，但人地知佢咁麻煩，都驚左佢，避得就避！你話啦，佢手上嗰串粉晶會唔會幫到佢？！」

 

　　只顧著每天精緻打扮，卻連份內工作都做不好，難怪女同事如她都看到「眼冤」，哈！每天show身材的衣著、重手妝容、長長gel甲，才是她上班的靈魂所在，然而未能恃靚行兇，腦袋也「裝草」，當公司花瓶的資格都沒有吧！

 

　　靠「嗲」男同事幫忙執頭執尾，就是她唯一的生存之道？即使手上一大串聽說能催谷桃花、帶動感情、增加人緣的粉晶，看來都是於事無補吧！男同事大多為免捲入辦公室桃色誤會，對於這種只會賣弄風情、穿著性感、嗲聲嗲氣的女同事，情願保持距離，女同事看到此等女人更是抗拒呀！

 

　　著重外表沒有錯，人靠衣裝，職場猶甚，恰當的打扮能為形象加分，但過份偏重打扮，卻沒有腦袋，誤以為靠「姿色」便能站穩腳的女同事，能不被討厭嗎？！

 

　　「唔好理佢，快啲搞埋份野，又話等升職嘅？！」我笑笑的說。

 

 

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