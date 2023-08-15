是緣份還是一個局？騙財、騙感情的慣性套路，小心為上！

幾乎每天都接到一兩個廣告電話，隔幾天便收到古怪短訊，有假扮成投資高手、HR或是尋愛……內容各式各樣、層出不窮！聽著近年林林總總的電話詐騙個案，真的要說一句「騙徒無所不在」！

最近好友被一名陌生男士加了WhatsApp，對方初時說是朋友留錯電話，才與她聯絡上，到後來他主動說要認識她，早晚無間斷的聊天，問及工作、家境等情況，甚至語帶曖昧，讓她不禁懷疑這場「網上巧遇」，是緣份還是一個「局」？

每天主動熱情的聊天，再有甜言蜜語的標配

單身人士大概都懂，手機總是有如「壞掉」了，一整天沒多少個來電或訊息，可不是網絡問題，而是真的沒幾個人會聯絡呀！在日復日的苦悶生活中，突然冒出一位男士每天由朝到晚，主動又積極的發短訊與她聊天，無論是說著身邊的日常鎖事或是熱絡的噓寒問暖，都不免讓人心裏有一陣悸動。當對方的存在成了習慣，而他刻意打造的曖昧氣氛，配上女人愛聽的甜言蜜語，左一言右一句的哄著，教人不禁有了愛情憧憬，快速沉淪，一步步走進圈套！

刻意表示自己對感情很認真

不少人對網上情緣都抱有期待，而騙徒就是利用這個希望，裝作自己是認真的一位！當遇上外表吸引、性格健談有禮、條件又不俗的對象，孤單的心好像終於找到依靠，而對方又恰巧表現出殷勤、誠懇又熱情的態度，還表示自己對感情認真，是位專一可靠的人，真讓單身、寂寞已久的女生暈大浪！由認識、曖昧、表白、網戀或甚至提及想婚，一切進展神速，難道他就是Mr. Right？一步步的情意綿綿、花言巧語的攻勢，都會讓女生對對方產生依戀，當一頭栽進「這段情」之中，不自覺的付上真心，下一步便很易被騙徒利用了！

故意炫富，讓人降低戒心

以為騙子要騙財，都是裝窮為主？為了減低對方的戒心，有些騙子可是會打造自己是「有米多金男」的形象。她遇到的那位便是了，甫開始，對方即刻意地說著自己的背景，從小在外國讀書、家住港島南名區、有意無意把名車、所住屋苑、家裏環境的照片都發給她，看著豪宅配華麗的裝潢，他看上去就是富家子一名呀。然而每張show名車、豪宅照都只是有境無人，他可從不在照片當中，奇怪吧，說是在網上隨便download下來，再發給她，也不足為奇！

打造孝順、愛家人的形象

愛家、孝順固然是良好的美德，但他跟她認識不到幾天，已經常提及家人，例如與媽媽感情很要好、刻意地把和父母的合照發給她、說自己很孝順，很愛護家人，還要努力工作讓家人過上好日子等。過分的刻畫可會是形象所為，為下一步「騙財」鋪路才是正事？怎麼聽起來好像怪怪的，就連朋友或情侶間都不會經常、特意地提及與家人的感情，或直接分享家人的合照吧。倒是像極了要在下一階段，運用別人的同情心，以家人之名借錢、治病的騙徒慣性手法呀！

騙徒手法層出不窮，別被表面的甜蜜沖昏頭腦，即使芳心暗許都得多加留意對方的一言一行，仔細判斷對方是人是「鬼」！