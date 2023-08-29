婚姻的課題：同居後生活習慣合不來，只會逐漸壓垮彼此的關係？

他們一起不夠半年，便很即興的決定結婚，當初對婚後生活充滿期待，認為終於能搬離家人，開展二人世界，是該甜蜜又幸福吧，但一切未必如想像中美好。

「我初時以為結咗婚應該幾好，兩個人一齊生活，煮下飯、睇下電視，夜晚又可以做愛做嘅事，應該幾開心，但現實同想像有好大落差……。」他幽幽的說。

「兩個人生活始終有唔同，夾唔到咩？」我輕聲的問。

「屋企嘅嘢佢完全唔理，食完、用完嘅嘢周圍擺，淨係係度煲劇，話佢又唔聽，我放工返黎要做哂啲家務，但屋企嘅洗費又我畀晒！」他續說：「有時我想有啲私人空間，放工之後同朋友飲嘢、食飯，佢又唔鐘意，話我唔陪佢，但兩個人日對夜對，我覺得好悶！」

對婚後生活的期待，到真實的習慣，都不盡相同，讓他們之間的分歧漸大，而性生活的不合拍，亦進一步越過他的底線。

「兩個人住埋，想多啲有sex都好正常，但佢成日搵藉口推我，一時話無mood，一時又話攰，一個月同佢行埋嘅次數勁少！」他停了一下：「其實所有嘢加埋，邊係好嘅婚姻生活，係我諗多咗定真係佢問題太多？！」

結婚這個決定從來都是說易行難，不是簽張紙，兩個人搬在一起住那麼簡單，相處、生活或家事上等，都是一場要學習的課題。結婚未必是戀愛的終結，但它是生活的真正開始。

「結婚之前，我地一直相處唔錯，無咩太大嘅問題或爭拗，但宜家我開始覺得頂唔順，連應該繼續落去定係分居，我都唔知。」

一段婚姻不只是兩個人相愛或想在一起，便能美滿的走下去，對彼此的認識、了解，合拍程度，亦同樣重要。拍拖之時，兩人只是每星期有限度的見面，完場後各自歸家，連短途旅行也沒去過的他們，真正相處的時間不多，對彼此的真實脾性，行為習慣，從沒有多大了解。

由日常生活的習慣、個人時間、空間的分配，到性生活，都不如他預期的美滿，他的不悅只是在投訴，還是開始感到後悔了？！對婚姻的失望連連，身心疲累的他也有了分開的念頭。

這場婚姻到底是不是錯誤的結合？誰也說不清，但婚或是分，大概連他自己也很迷失吧！