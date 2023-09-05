關於大齡女生：情海浮沉，失敗後再接再勵，對感情的看法可有不一樣？

當年還是中學生的我，認識這位已出來工作的大姐姐，她為人斯文，滿有氣質，跟從大學起認識的男友拍拖，轉眼間已十多年，卻在早前被突然分手。這段情佔了她人生的一大部份，卻瞬間結束，問她「傷嗎？」，答案固然是「很傷」，她亦自此對感情有了不一樣的看法。

「找一個相互契合的伴侶是有多難」

他們年輕時便在一起，那時沒想太多，只要喜歡、感覺對了便可以，即使大家性格、喜好都不盡相同。一起多年的兩人其實並不合拍，她喜歡一年去幾趟旅行，男友卻只會宅在家，甚少相陪；她喜歡看書，他只想打機；她在工作上拼搏，他卻安於現狀，只求「平游」。

初時覺得大家的不同，不一定等如不相襯，時間愈久該會漸漸更夾得來，識於微時的感情實屬難得！只是各方面的想法分歧和差異，未能讓他們求同存異，互相遷就，而是太多的不合拍讓大家漸行漸遠。那麼她是應該找個和自己喜好接近的人吧？她也不諱言，人愈大，圈子變得愈小，要找到一個年紀相若，與自己性格、愛好契合的人，只有愈難！

「更為小心、謹慎地步入下一段感情」

當時踏入30歲的她，想著大家拍拖多年是時候結婚吧，他卻說未有成家的打算，一直拖著……花上多年時間，她最後還是徒勞無功，空手而回，想婚變成已分。溜走的時光，付出無盡的心機和青春，一概無法回頭，步入適婚年紀多時，卻連對象都走掉了，讓她不禁驚惶失措。

年輕時，不少人都會戀愛大過天，天真的認為兩人相愛便好，後來才發現只講「愛」是不夠的，應有更多的現實考量。經歷過情海浮沉的我們，在選擇下一位對象時，變得更為小心、謹慎，不只關乎喜不喜歡，更要仔細考慮對方的為人、性格、人生觀、價值觀是否相近，實質條件如工作、經濟能力等。看他是不是一個適合發展的對象、會否想有將來、要成家成婚、是結婚的材料麼？左揀右拼，以免一股腦熱，再誤中不適合的人，而愛情嘛，已不再只是「愛」那麼純粹。