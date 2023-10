拍拖放閃 | 社交平台頻頻放閃、高調說愛？拍拖拍得高調，分手時只會更惹人注目！

「呢個年紀又再經歷失去……」看著他社交平台上最新的post,熟悉他的朋友早已見怪不怪,甚至興高采烈地討論:

「Wow,佢又失戀喎!」

「咁睇似畀女飛呀!」

「前排先放閃放得好開心㗎,又玩完!」

大家隨口地嘲笑,是平時被他長期放閃閃瞎了,現在他失戀,終於令人不禁大呼一口氣,嘿!

就在早前,他才在IG發表愛的宣言「當遇到你,我就知道你係我一直要搵嘅未來老婆。Thank you for coming to my life, I love you.」,還伴隨一連串親暱的合照,有齊坐在大腿上、頭貼頭、嘴對嘴、擁吻的照片,真是何其恩愛甜蜜,閃傻大家了。誰不知,戀情那麼快又破局!

他這個人嘛,每次拍拖都是異常高調,熱衷在社交平台大肆張揚、盡show恩愛,誓要讓人掌握他的感情狀況。他總是一而再再而三的宣示戀情,強烈放閃,跟他不熟的朋友只看post都會數到他有過多少段戀情、交過多少個女友,甚麼時候開始、曬命、分手,嘿。這次失戀該是他近年的第4次了,狂閃過後又很快炒車,每次也說遇上the one,然後又再一次分手收場,每段戀情只是數月或一年貨仔,讓人暗笑不已!

熟知他脾性的我們,深知他有強烈的分享症,下一段戀情還是會繼續猛烈放閃,再接再厲,歷久不衰,讓人佩服呀!我固然是他社交平台的「花生友」,即使和他無甚聯絡,卻一直了解他各段感情的進度,每次戀情start,大家都會加一句「睇下幾時end」,哈!

我著實不太理解,戀情進程是有需要公諸於世麼?是要這樣才能突顯自己有拖拍,還是要透過各位的網絡見證,才證明自己有多幸福?

把感情事的細節和進度在網上公開,在一起時,閃盡各位朋友,讓人人等睇戲,分手時,更是弄得街知巷聞,連跟他不熟悉的朋友,都有盡他多年來的戀愛情報,花生灑滿地呀!