節日前積極找另一半？交友App、Speed dating通通來，向著脫單之路進發！

最近天氣轉涼，不禁行山癮大發，想約她卻一直約不到，原來她在忙著交友！

「我要出返個market啦，呢排要積極啲識人！」她嘴角帶笑的說。

「單身咗一排，都係時候『蒲頭』嘅！」少了個行山伴的我，依然是很支持她的。

「Frankly, the clock is ticking and holidays are approaching!」她說的這句，讓人特別有感。

早前聽著剛回復單身的她，才說著要一段時間沉澱心情，她幽幽的提到「我有時諗係咪會孤單落去」，我也感到心酸，誰想到轉眼間她已變得異常積極，立即重新啟市！也對的，the clock is ticking，女人青春有限，時間可不會等人喔，還不趁節日前再啟動上市，尋覓下一位男人！

話口未完，她已活躍於不同的交友App和Speed dating，務求多方位一網打盡。交友App上她換了最新的自拍照，穿上一件滿有女人味的上衣、捲了頭髮、配上精緻的妝容，與平日簡單樸素的她顯然不同。

「交友App嘅人都好現實，一黎嚟緊係睇樣，唔吸引邊個睬你呀！緊係要執靚啲，放張靚相啦，哈！」她說話向來坦白。

「積極啲當然好，有咩貨先？」識人不是重點，要的是能發展呀！

「我有係交友App識咗幾個男人，都約過出去食飯嘅，不過我覺得單靠App都係唔夠！」她繼續分享尋伴攻略：「我宜家個個Friday都會去speed dating㗎，食餐飯，識吓人，我唔想再慢慢搵或者拖啦！」

近幾年交友App大行其道，要脫單的人們都集中在App上識人，有興趣便like，無興趣便掃走，隨時、隨心、隨地識人，多好。而要付費的speed dating相對就少了人參加，要付出金錢，也要投入較多的時間相約見面呀。

然而，就因為誰都能join交友App，沒多少成本可言，不時招來「壞掉的人」在此覓食，要找位Mr. Right，可是需要花更多時間了解和溝通！一心要快速尋找另一半的她，現在要的是速戰速決，App不夠便加碼去speed dating，每星期花費不少，很捨得地參加table for six or group dating，務求能多派電話，增加機會要緊呀！

幸福要自己爭取，她是份外積極的要擺脫單身，只是我怎麼feel到她有一份「急」，更像是為了不想虛度單身的日子，急於找個伴陪她過即將來臨的節日，多於她想找一位從心底喜歡的人？！