Sex & Love
港女講男
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

26/12/2023

節日氣氛下，異地戀更顯寂寞！再貴重的禮物，都不及陪伴重要

#兩性關係 #聖誕節 #拍拖 #異地戀 #陪伴 #Love Philosophy #情感關係 #xmas2023 #xmaslove2023 #Long D
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 妮洛

    妮洛

    浸過幾年鹹水的港女一名，喜歡港男的同聲同氣，卻不算特別鍾情港男。
    愛幻想，愛浪漫，貪玩又愛簡單的雙重性格，喜歡戀愛也享受自由。
    最想擁有的不過是簡單的愛情，而簡單的往往最難 ...。

    港女講男

    隔周二更新

　　「我同佢都應該就嚟散……。」他一直是朋友間的開心果，突然說出心裡的心傷，讓我為之一呆。

 

　　「我啱啱先買左Cartier情侶戒，打算送畀佢。」他苦中帶笑的說。

 

　　「Cartier，你買咗邊款呀？」近年由包包轉戰首飾的我，對於大牌飾品愈見喜愛，他一提到我喜歡的牌子，差點就忘了他的心事！

 

　　「C de Cartier有鑽石嗰款，我諗到平時好少陪佢，不如買份貴啲既禮物送畀佢啦！」他幽幽的說著，女友在上海，自一起以來都是分隔兩地，偶爾的長假期才能見上面，共渡幾天寶貴的時刻。

 

　　「佢收到一定好開心啦！」我安慰著說。

 

　　「佢話佢情願我喺佢身邊，一齊食餐飯，都開心過我送禮物……。」他不禁嘆了口氣。

 

　　異地戀，身遠、心離的兩人，平日未能見面，簡單如一起快吃個早餐、共進晚餐、weekend date都變得份外奢侈。兩地假期不同，節日未必能一起度過，這就是箇中的無奈。所以他的這段感情悲喜交雜 — 「悲」是一年365天，大半的時間都是各自各在不同的城市，分開地生活著，單靠冷冰冰的手機來維繫，既觸摸不了，亦感受不到彼此的體溫；「喜」是兩人仍願意堅定的在一起，期待再次見面、相擁的一刻。

 

　　他那樣說著，亦讓我一下子陷入沉思，這種感覺似曾相識。思緒突然回到數年前，當時男友在聖誕前夕送上一個藍綠色盒子，是Tiffany的項鍊。收禮物本該是開心的事吧，但那時的我木無表情，沒多少喜悅，心裡只有一句沒說出口的話「你送禮物畀我，不如對我好啲啦。」。當時唸大學，忙於課外活動的他，很少時間相陪，亦鮮有考慮我的感受。我大概只是第二順位吧，感覺自己不太重要，亦沒多少存在感。彼此間的感情時好時壞，缺少女生最需要的陪伴和分享，一切都算不上實在。儘管他偶爾會識趣地送上我喜歡的零食或禮物，但所謂戀愛ing的我有種難以言喻的孤單。也許當禮物放在掌心，才有一刻真實，是被愛著的感覺！

 

　　禮物固然重要，但女生要的有時不是物質上的撫慰，而是情感需要和對方的用心。面對異地戀的無奈，大概物質就是他能力範圍內，能彌補這段情的缺失吧！

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

我要回應
更多港女講男文章

You May Also Like

#兩性關係 #聖誕節 #拍拖 #異地戀 #陪伴 #Love Philosophy #情感關係 #xmas2023 #xmaslove2023 #Long D
More on Sex & Love

Travel, Eat, Sleep, Repeat
DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk