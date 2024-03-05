約會次數明顯減少、愛計較錢銀？分手3大徵兆，看他是否正在淡出這段情！

近月她與男友很少見面，大概是兩星期才相約一次，他說是臨近季尾，工作很忙，她也就沒有多問。見面少，短訊回覆也少，兩人總是鮮有溝通或交流，然而是真的忙於工作，還是彼此感情生變？

當對方的心思已不在，那是個漸進的過程，用心留意，其實不難發現。當這段情已有這3個徵兆，大概他已開始厭倦，正計劃悄悄離開！

「約會次數明顯減少，感情直接降溫」

情侶間的約會頻率，往往反映著他們的關係，相愛的人大概都明白，熱戀時「怎麼見都覺得不夠」。無論是落力騰出時間與對方外出約會，或是兩個人百無聊賴地賴在一起，都是一種甜蜜的情趣。然而當對方漸漸變得「無時間」，不是說忙於工作而未有時間見面、朋友都比你重要、有不同的借口推卻，甚至是他寧願宅在家也不想約會，那不就很明顯麼，看來他連掛念都沒有！記住，「忙」從來都不是少約會的理由，有心的話，哪怕是一個lunch的時間，他都會飛奔來見你！

「對你的生活日常毫不關心，一切與他無關」

情侶間除了談情說愛，更是會分享每日日常的伴侶，一同面對生活中的大小事。而他是樂意聆聽、細心給予意見，還是當耳邊風，既不感興趣，亦不欲多說半句？！他的態度正正反映出他內心的想法，要是無論說些甚麼，他不是一副漠不關心的模樣，便是嫌你多說半句都浪費他時間，顯然他就是對你毫不著緊，這樣的關係不就是名存實亡麼。我曾遇過一位前度，當時有開心的事想跟他分享，但他就是不願接電話，既不關心，亦沒多少反應，是我說了，他都不想多聽，後來便懂，那段情早就岌岌可危。

「特別愛與你計較錢銀，他的錢是他的」

一個男人對女友好不好，其實是有個實質的衡量標準，就是「錢」。不是說為人要物質、市儈，只著眼金錢，而是它是一個指標，看看這個男人是否真心實意的相待。要知道男人是樂意為喜歡的人花費和埋單，讓對方過上較好的生活，要是不夠喜歡，自然連銀包都會勒緊，不願意多付出了。假如他開始變得計較，不肯多花錢，顯然他對這段情亦有所保留，誰也不會為打算結束的感情投入更多的心血和金錢，這就是最真實呀。



