一腳搭兩船仲嫌第三者貪心？不求名份、不貪錢、不要禮物的小三，真的存在嗎？

「女人真係煩，勁多要求囉！」

打從認識，已知道他不是正人君子，結婚多年，有兩個小孩，同時亦有一名女友，半公開的婚外情，此等事大概已見怪不怪，身為朋友的我不欲多言，也就偶爾吃吃花生便算。他口中提及的那位是他的小三女友，最近兩人為些現實問題吵架不斷，說的不是女方要求名份，而是禮物。

「我都有抽時間陪佢，佢都唔滿足，仲開到聲要買嘢，話想要個Chanel手袋喎！」他不忿的說。

「買野好正常吖，係你畀錢㗎啦！」我直接的說。

「一時又要食幾千蚊一餐，一時又話要買首飾，今期就要手袋，真係洗我唔少錢！」他甚為不滿。

經常要求吃好西，要收禮物的現實港女，一向最為男人所詬病，但當他連番投訴之時，我可是忍不住笑了出來。別的港女我不評價，但他口中說著的是他小三女友，這個身份就是不同。

「你唔係預左㗎咩，哈？！」我冷冷的說。

「我唔expect佢要我周不時送禮物喎，兩個人一齊唔係咁囉！」

貪心的男人，卻說著小三貪心，實在可笑！他一定相信她是從心底真心喜歡他，才會明知道他有太太、家庭，都義無反顧地和他在一起吧，嘿！看著不到40歲的他，頂著個肚腩，頭髮開始稀疏，除了說話較為風趣外，確是沒太大的吸引力。和這種已婚男人在一起，說別無所圖倒是有些虛偽吧，坦蕩蕩的承認另有所圖才是正常！

「咁不如你講吓，你畀咩人呀？」我半反著白眼的說：「錢都唔想畀，不如結束呢段關係啦！」

我不覺得這樣開宗明義，直接要求的她有甚麼問題，先不評論當小三是否有錯，但最錯的本來就是得一想二的男人！小三這個身份情況複雜，在此就不多加評論，但她用自己的青春、時間、感情來換，要求實際的禮物、首飾、包包或金錢也不為過，誰知道會否有天被男人一腳踹開，到時甚麼都沒有。當作彌補又好，各取所需都好，這段關係何嘗不是一場交易！

自私的他只想予取予求，貪圖她的年輕漂亮、青春肉體，既想得到愛情、肉體歡愉和刺激感，卻不願意多付出。出來玩，當然要還，他怎麼連這個道理都不懂，還癡心妄想地白吃白喝！明知道他在左擁右抱，既不會與太太離婚，亦不會跟自己結婚，作為小三的她，沒有身份、沒有名份、沒有將來，更是賭上自己名聲，難道只求一份愛麼，她另有所圖是正常不過。要是他不情願給予她物質，那就不要開始這段不倫關係，又要「食」又要不肯付出，可恨！

讓我想起曾經被有位已婚的男友人追求，他明言不會跟太太坦白，說得好聽是怕她傷心，我便知道他在試探我會否安份地當他的小三，成全他左擁右抱。那時我直接說「做你小三，你打算畀咩我，錢、樓就唔會有，你畀愛與關懷我呀？！」，他旋即啞口無言，接不上話，虧他想招攬我做小情人，嘴上卻說著不想傷害太太，面皮真厚。我是既不認為他會那麼大方，滿足本人物慾，而我對他更是不感興趣，畢竟物質上我是不缺的，是他們這種男人真以為給女人愛、關懷、陪伴就是最大的恩賜，好笑！

出來玩便該有所付出，應該給予的就給予吧，道德欠佳又貪心的他，吃相可不要太差！