單身女子的自白：只拍拖，不結婚！沒有家庭束縛，才能享受屬於自己的自在人生？

「我下個月又飛啦，今次去東京瘋狂shopping先！」她笑著說。

「真係正，話飛就飛，話使就使，成日都自己去玩，掉低男友喺香港，小心佢遲早投訴你呀！」我撅著嘴的說。

「當初揀佢，就係鍾意佢唔管我，我可以好自由，哈！」

上月才剛在曼谷過了個火辣辣假期的她，已計劃下一個行程，這次她獨自飛東京一個星期，排滿的行程盡在新宿、澀谷，目的就是來一場瘋狂的Shopping。看她的Shopping list上有Mikimoto珍珠頸鍊和Loewe新款包包，已讓我雙眼發亮，有假期、有錢，最重要是有自由，真讓人羨慕！

一直處於「單身」狀態的她，享受自由自在的拍拖生活，卻沒有結婚的念頭。悠然自得，想做甚麼便做甚麼，她幾乎隔一兩個月便去趟旅行，短途的快閃泰國、台灣，亦有長途的歐洲或美加之旅，每次豪花幾萬元，再看心情捧回一兩件名牌，暢快得很。

也許是世俗的框框，總覺得到了某個年紀，便該步入結婚、生小孩的階段，沒有跟隨著這步伐的仿如另類，少不免會收到長輩的勸諭。看著身邊朋友陸續結婚，有些早婚人士的小孩都已唸小學了，而三十好幾的她依然單身萬歲，多年來有不少段感情、男友，卻一直停留在拍拖狀態，如現在才趕結婚生仔的流程，她也異常落後吧！

堅持不婚，更是不生，與家人同住的她被照顧得好好的，放工後回家有準備好的晚飯，飯後上網煲劇，家務少理，時間都是留給自己。不像有家庭的朋友般要打理家頭細務，Weekend忙碌地帶小孩上興趣班，所有活動、時間、金錢都花在孩子身上，圍著他公轉，卻無暇自顧。

而她這位單身女子，沒有婚姻束縛，沒有另一半的order，隨時都是私人時間，最多是忙碌著約朋友飯聚、排Gym或Facial的Schedule，比起身邊的「媽媽級」朋友，她有更多的時間、精力去維持著狀態和身型，嘿！每月的薪水全屬於自己，隨心花錢在自己身上，買名牌手袋、首飾、衣服，定期更新購物清單，幾乎季季追新款，爽呀！

「我唔係無諗過結婚生仔，但宜家我過得好哋哋，真係唔想改變，或者就咁樣繼續落去都好。你知㗎，做女好過做人老婆！」她可道出重點呀。

畢竟不是每個人也一定適合步入婚姻，有朋友執意要在30歲前把自己嫁掉，與拍拖不久的男友趕結婚，才發覺大家性格不合，對婚姻的期望不同，不到一年便離婚收場，轉身回到一個人。

她就是知道自己要些甚麼，適合怎樣的生活。享受著逍遙自在的生活多年，她絲毫不欲改變現狀亦屬正常，能做自己喜歡的事，過想過的生活，是一種幸福，誰說人生要有太多的世俗規範？！