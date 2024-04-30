高富帥男友一腳踏幾船，仍能一忍再忍！被有錢男友圈養的代價，就是要「敬業樂業」？

她與男友愛情長跑多年，雖看似情長，但關係並不是一直無風無浪，這些年來她即使有著正牌女友的身份，仍需面對不少煩惱。

男友是名高富帥，看似是她幸福的撿到寶，然而多年來他一直風流在外，有過十指數不盡的女友們，腳踏幾船更是常事。有年輕的、成熟的、漂亮的、溫柔的女人……儘管她一直是公開的正宮，但這位置從沒有坐得很安樂。

最近他惹了筆風流債，一名女生跟他一起不久，即展開日癡夜纏的攻勢，還在社交平台上公然逼他公開關係，威脅要爆彼此的隱私，讓身為玩家的他感到十分厭煩。他想切斷關係，但該名女生大吵大鬧，不肯放手，他便是一貫的作風，通知正印女友出面處理掉小三，甩難。

她能獲得正印女友位置多年定是有因，她也確有能耐，除了能忍，亦甚為「善解人意」，懂得自動自覺地為男友在情路上清除「障礙」，說的是那些女友們，無論是想獨佔他、得寸進尺、貪得無厭或是麻煩纏身的女生，她都擅於處理。反正習慣了他的風流，每隔一段時間便幫他解決掉失去新鮮感的女生吧。

對於他在外拈花惹草，她的無限包容，友人們早就看在眼內，齊齊食花生。畢竟現況是她被有錢男友圈養多年，過著吃好住好的高級生活、住大屋、在家有工人照顧、出入有司機接載，也倚靠對方的安排和金錢維生，沒有穩定工作或職業的她，選擇對局勢一再忍讓。要是發脾氣分手，放棄的是現時上等人人生，打回原形，面對現實，自處、自理或謀生可不易呀！聰明的她當然懂得審視形勢，還是當個懂事的女友，忙個不停地為公然出軌的男友擋風擋雨，披荊斬棘，讓他能在情場上繼續風流快活。

我固然好奇她心裏到底是怎麼想的，守住這段支離破碎的感情，值得嗎？畢竟女人是女人，眼見男友多番出軌，公然偷食，真的能不呷醋、不生氣、沒心理不平衡麼？！她坦言「我知佢出面好多女人，但唔理啦，只要我繼續做正印，畀到我要嘅野就OK！」對吧，她要的不只是愛情，能過著好生活，有充裕的金錢買衣服、包包、吃好西，才最為實際，要接受他有別的女友，就接受吧！

當個敬業樂業的女友才能維持眼前的好生活，就當是在打份工吧，反正這份工「回報高，福利好」，嘿！