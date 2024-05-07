擁抱30美好年華！30個生活態度，學習優雅地遊走於愛情、工作和生活中

說起「30」這個數字總是很特別，曾經年輕的我們可有覺得「30」是人生的分水嶺？看似遙遠卻在時光飛逝，步入「30」之時，對這數字又愛又恨，既慨嘆時間不知不覺間溜走，也覺得30而立的我們已然蛻變，擁有輕熟的思維、幹練的作風，學會面對人生中的大小事。

步入這個年紀，在人生中已有多少體會，累積著些智慧，適當面對愛情、友情、工作和生活上的課題，學習如何運籌帷幄，優雅地遊走其中。這30個態度，是這些年來歷煉所得有感，希望能當上自己最好的盟友，向著理想的人生進發。

1. 面對人生中的挫折，無數的up and down，記緊衡量情況，穩住情緒地捱過去，困境不一定是絕路，或是另一場轉機，記住「世界很大」。

2. 無論是在感情或工作上，你總會遇到一位懂得欣賞你的伯樂，那時你或許要倒過來跟那些傷害過你的人說句「謝謝」。

3. 女人最重要的不只是維持外表的美麗，裝備自己、學會理財、投資及計劃，每一樣都是女人的底氣，靠自己雖然不容易，但這才是最實在。

4. 與對方在一起，除了三觀、世界觀要配合，金錢觀亦要合得來，這是未來生活的方向和質素所在，除非你真的認為有情飲水飽。

5. 遇上對的人，他既能接得住你的情緒，亦能治好你心裏的不安和傷痛，他真誠和溫柔會成為你人生中最好的避風港。

6. 伴侶是一同對外，而不是一起內耗的人，一起面對人生、生活上的煩惱，他會讓不容易的人生變得較為順暢。

7. 兩個人在一起是要1+1的幸福，而不是互相拖累，拖後腿的關係，要是跟他一起，你的狀態不太好，離開或許是合適的選擇。

8. 同居、結婚未必如想像中美好和甜蜜，它是充滿柴米油鹽生活的真正開始，戒掉幻想，裝備自己。

9. 不要期望男人會改變，人活到這把年紀，大概已不容易為別人更改自己的習慣或陋習，要麼調整自己心態，要麼離開。

10. 別過於相信男人的承諾，他們會因時制宜，說出你想聽的話，猶其是有婦之夫所說的，聽過笑笑便好，切記當真。

11. 拍拖可以隨意，但步入婚姻時記緊要精明，別隨波逐流地想著適齡便結婚，結婚不是一個「完成式」而是「進行式」，一切只是剛剛開始。

12. 「一個錯的選擇只會耽誤彼此」，決定結婚前，請仔細衡量大家的相處、習慣、價值觀、對未來的藍圖是否相配，要是性格、三觀不合的人還是不要勉強。

13. 吸引的外表固然是加分位，但真正能獲得對方欣賞，是你的活力、正面的心態和能給予的情緒價值，這些都是關係中最「長治久安」的條件，皮囊相對來說沒那麼重要。

14. 戒掉過於黏人，胡思亂想，愛吃醋、缺乏安全感的情緒，擁有自信、堅強內心的女人才會備受喜愛。

15. 要是與對方一起的生活、質素或情緒比單身時還要糟，別作無謂的考慮了，他不是對的人。

16. 別讓自己在感情中產生了不切實際的期待，讓你真正受傷的從來都不只是男人，而是你心裏的自我感動、心存幻想和期望。

17. 感情中該學會自控，是真的。別因一時的情迷意亂、肆意放縱，愛上不該愛的人，做出後悔的事。別以為只是及時行樂，有些錯誤會伴隨你一輩子。

18. 過去的bad memory，要是忘不了，便靜靜地跨過去，誰也會有點黑歷史吧。

19. 我們總會遇到條件更好、外表更吸引的人，選不了那麼多，也不能隨時的三心兩意，問自己，誰才是最值得的。

20. 別指望倚靠男人，更別以為結婚即等如一張長期飯票，誰都不能保證愛不會變，或是他的錢能讓你下半生無誤。女人還是要有自立的能力，靠自己才最為實在。

21. 「若無結果，再糾纏都只是徒勞」，面對錯的感情、友情或工作，要懂得適時放開，別盲目地抓住不放，別說不甘心或捨不得，人可以有執念，執迷不悟只會讓你留在泥濘。

22. 感情完結之時，要試著接受，別聲嘶力竭地抓住不放，學會平靜的轉身，反正要離開的人，勉強留下來都沒有意思。

23. 過去的人和事，可以回想，但不能想著回頭，人來人往是生活的常態。過去的真的過去了，一切已不再一樣。

24. 面對前度，請選擇各自安好，如無必要，實在無需多聯絡，以免產生了不必要的回憶和比較。

25. 學懂與自己相處，開拓個人喜好、發展長處，你才是自己最重要的人生伴侶。

26. 生活中本來就會遇上不少「垃圾」，凡是消耗著你，讓你感到煩惱，不愉快的人，就是不能留，別跟「垃圾」有太多瓜葛，無論是所謂的情人、朋友或同事，這種人enough is enough。

27. 面對工作或生活上，對你不懷好意、乘機欺壓你、窺探私隱、愛生事、講是非、搞小圈子的人，學懂冷漠面對，謝絕日後往來，這些人不值一提，更別讓他們有第二次欺負你的機會。

28. 別過於糾纏於爛人爛事當中，時間愈久，你也會變得一樣糜爛，要放棄的請放棄，要離開的請離開，為自己的身心健康著想，「狠」也是一個方法。

29. 「深情」只該出現在小說中，在殘酷的生活，面對不值得的人，與其繼續相處只是一場虛耗。請利落地處理，冷漠地面對，決斷而行地離開。

30. 雖說「Shopping 能醫百病」，在此之前，你要有足夠的財政基礎或被動收入，花錢前首要學會理財，累積資本，開拓被動收入，這些都不會錯的。