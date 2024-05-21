窈窕淑女，君子好逑？除了樣貌身材，4種最讓男生著迷的性格特質！

外表漂亮、身材姣好的女人，誰見到都會一眼難忘。然而，容貌只是吸引人的其中一項特質，時間久了，還是會看習慣的，多迷人的臉龐也會隨著歲月而留下痕跡。對方的性格和特質，才是一直吸引著彼此，維持好關係的要點。

#1 享受食物，不會一味嚷著減肥

雖說減肥是女人終身的事業，但聽聽好了，喜歡吃的女生才更為可愛。要是身邊那位，整天到晚都嚷著要保持身材，開口埋口都說減肥，不吃這，不吃哪，卻不見得是為了健康，點餐時說不餓，只吃沙律，不是掃興得很麼。無論是朋友或女友，能與喜歡享受美食的女生一同吃飯，氣氛才會較好，相處更為開心呀。

#2 當個懂得愛自己的女人

不少女生與對方一起後，會不自覺地把心思、生活都圍著男生轉，不是以為自己已上岸，可以疏於打扮，便是只想著照顧對方，忽略了自己。當女生不再為自己花上心思，甚至是不修邊幅，狼狽不堪時，還不自禁的埋怨對方，認為自己徹頭徹尾地為對方付出很多。女生記得不能為男人，為生活而自我放棄，把自己經營得好好的，才值得被愛。

#3 花時間聆聽及支持對方

女生的溫柔，不只是聲調或語氣而已，而是一種態度。要當個善解人意的女生，與對方相處時要適時聆聽和支持他，例如當他遇到煩惱時，可以輕輕的跟他說「你知道無論如何我都會支持你的」、「你心情變好後才跟我說吧，我會聽著呢」，一兩句體貼的話便足以讓他感到窩心。適時地給予他支持，提供情緒價值，當個細心的聆聽者便夠了。

#4 在相處上願意為對方多讓步

公主病的女生可是最讓人感到頭痛，要男生一直相讓，遷就的，實在令人討厭，這樣的關係又怎能長久。女生就是該適時地懂得退讓和妥協，偶爾也遷就一下男生的性格和脾氣，彼此互相禮讓實在無傷大雅的。既不應和對方硬著碰，也不要為小事影響感情，有些事情能好好地討論、相就，不就是更好麼。