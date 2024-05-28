愈有錢對金錢愈敏感？面對數口甚精的另一半，還是靠自己吧！

周末與好友相約，就在afternoon tea前，她拉我到Bvlgari店，幾分鐘內便入手熱門款的項鍊。

「你話買就買呀！」我笑著說，最支持別人促進經濟了，嘿！

「就當係自己的生日禮物啦，想要就唯有自己買啦，你知我男朋友再有錢，都唔會洗係我身上㗎，哈！」她笑中有點苦。

她男友是神科專業，年薪過百萬，有兩層物業在手，算是甚為富裕的筍盤。當大家以為她自此便能擁有優越生活時，那就錯了。他的錢是他的，即使身為女友也絲毫享受不了。平時他對她算不上大方，還特別強調男女平等，約會、吃飯的洗費，都會斤斤計較，例如他請了一餐好西，即會把這件事掛在嘴邊，說好幾次，要她下次埋單，哪管她薪水只是他的十分之一。

早前她生日，他送上一部手提電腦，看似對她很不錯，卻在數月後，要求她買新手機給他作為生日禮物……朋友們聽到後都不禁佩服他數口甚精，果然是有來有往！

「唉，佢都搵到㗎，間中送少少野俾你都計嗎？！」我有些無言。

「嗰次我同佢講，情人節禮物想要個好啲嘅手袋，返工用嘛，佢仲鬧我『要我送手袋，你咪咁貪慕虛榮啦』，唉，俾佢話到我都無心機。女人都想有男友鍚，但想對方送禮物，對方都唔一定樂意㗎……靠自己好啦。」她若有所思的說。

他的錢只屬於他的，怎麼花是他的事，更別指望會在女友身上多灑一點金錢！所以我和她得出一個結論，別以為男友有錢便是最大的靠山，愈有錢的人，其實心裏有個算盤，對金錢愈會敏感、計較呀！

哪個女人不想有個疼鍚自己的男人，不是要對方大灑金錢，豪買奢侈品，但至少在特別節日時，對方願意大方一點，有些儀式感地在經濟能力範圍內送上心儀的禮物，不是挺幸福的事麼？而不是明明家財千萬，卻對女友滿口埋怨、摳門和計較吧。算了，有時想收到對方送上禮物，對方還不一定情願，期望或許成了另一場落空。

好一句「對方都不一定樂意」，想要的、想買的，女人還是靠自己最為實在吧！