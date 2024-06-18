家庭和睦只限表面？懷疑丈夫出軌，該相信自己的直覺，還是對方所說的話？

E是我的一位空姐朋友，飛外國航空公司，是典型的高挑美女。婚前即使一直追求者眾，她依然默默地與年輕時認識的男友相戀，從沒有二心。早兩年他們步入婚姻、建立小家庭，看似是溫馨的一家，一切卻不如想像中美好。

「我同佢一齊咁多年，以為大家關係都好穩定，點會諗到有古怪……。」她輕嘆口氣的說。

丈夫早前經常晚回家，她只想著他工作變忙，要加班，直至他最近的行徑讓她心生懷疑！

「不嬲佢出去、洗錢等等，我都唔太理，只係最近有啲嘢令我真係懷疑啦，我發現屋企嘅Condom愈嚟愈少，但明明我地就無『行埋』！」她遲疑的說。

小孩出生後，她和丈夫都忙著照顧孩子、生活上的大小事，已有一段時間沒有親密生活，然而她無意間發現櫃桶內的Condom盒被相繼開封，Condom由10個變成9個、8個、7個……。

當她回想起，丈夫近日的行為確是愈見奇怪，例如weekend經常自行外出，朋友聚會頻密、比平常注意儀容、信用卡消費增多……這不是偷食時的常見行為麼，當把一件件小事串連在一起，是有古怪吧！

「啲Condom數目係遞減喎，唔會係我記錯吖，但佢死口唔認，話係我搞錯！」她接著說：「畀佢講到有一下，我都諗係咪怪錯佢呢，可能只係咁啱啲Condom放埋一邊，佢係清白呢？！」

「如果你無計錯，即係啲Condom有人用咗啦，佢唔認出軌或出櫃，咁一定係拎嚟當汽球、水彈玩啦，嘿！」我毫不客氣的說。

儘管直覺和推斷都是有跡可尋，她亦早已心裏有數，只是沒有更確實的偷食證據，男人又怎會承認，繼續否認到底，說她誤會、捩橫折曲呀。當他一再口硬否認，她不禁有一刻在想，自己是不是太敏感，該相信他的話？

拍拖、結婚多年，原以為感情基礎穩固，已足夠了解對方，卻想不到感情深厚的兩人、和睦的家庭，都只是表面。他竟然在外面有人，順便把家裏未用的Condom拿去……看著一切有形無形的證據，她真的心寒了。