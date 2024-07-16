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16/07/2024

花心高傲男為何紆尊降貴接受平凡女友？在剛剛好的時間出現的人，就是情感路上的歸宿？

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  • 妮洛

    妮洛

    浸過幾年鹹水的港女一名，喜歡港男的同聲同氣，卻不算特別鍾情港男。
    愛幻想，愛浪漫，貪玩又愛簡單的雙重性格，喜歡戀愛也享受自由。
    最想擁有的不過是簡單的愛情，而簡單的往往最難 ...。

    港女講男

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　　認識的他當年高考拿著幾支A，好成績配獎學金，入讀知名的一流大學。畢業後在中環投資銀行任職，是大家口中高質、優越的ibanker。優秀的背景，讓他一路以來在職場順風順水，情場亦不惶多讓，交過各式各樣的女朋友，羅致香港、內地或西方美女。

 

　　縱橫花叢、長期換畫、花心是常態，花花公子這個名字可沒有白叫的。正當他春風得意之際，剛好遇上經濟轉差，近年金融、融資市場、股市皆一池死水，他這名品學兼優的金融才俊也難逃被公司裁掉的命運，至今一直待業。

 

　　就在工作不順，無業之時，他認識了她，他說過，

 

　　「講樣、背景、工作，佢都只係普通，仲要之前結過婚……一啲都唔係我揀開既Type！」他果真坦白：「嗰時見反正未有工返，自己一個咁悶，有佢陪都無話唔好，所以就一齊啦。」

 

　　「講到佢麻麻，你都無諗到同佢行到結婚生仔呢一步吧，哈！」聽到向來眼角高的他，在批評準太太的言論，我忍不住揶揄他一番。

 

　　「可能一齊下，慢慢就習慣，變認真了。」他若有所思的說。

 

　　平凡的她有如一個小透明，與他的前女友們差上好幾班，亦不是他一向會選擇的理想類型。要是早幾年遇上，當時工作、愛情中意氣風發的他，別說是發展，就連排隊做後備的機會都輪不到她。只是現在境況不同，她剛好在他人生低潮時認識，即使是曾自傲不凡，他的梭角也漸漸被磨平，變得沒那麼揀擇和挑剔。

 

　　時間，正式坐實了他們這段關係。原為單身狗的他，對家務一竅不通，打掃做不好，就連基本的廚藝都沒有。和她一起後，她旋即擔起他家裏的一切家事，無論是打掃、洗衫、煮飯、購買日用品，她都一力承擔，一副賢妻的模樣。

 

　　「同佢一齊係意料之外，佢未必係好好，但宜家我都過得開心嘅。」他莞爾一笑。

 

　　單身苦悶，經濟下行下的失業漢，在遇上她後無心插柳地發展，讓他從一個人的生活，步進甜蜜的二人世界，甚至是開始考慮建立一個小家庭，這大概是他在艱難低潮時，擁有的簡單小幸福吧。

 

　　也許我們一開始選擇對象時，都曾開出不少條件，希望對方有外在亦有內在，擁有優秀的外表，有著不錯的家庭背景、良好的學歷、相當的工作、清白的感情經歷，最好還有經濟能力，有資產、有車有樓會加分。

 

　　儘管她算不上是較優秀或吸引的女人，但兩個人在一起，無非就是適合和相處舒服，至於他曾開出的擇偶條件就相對變得不太重要了。反正感情中哪有如此理想，只有剛剛好的時間，剛剛好出現的人，讓淡然無味的人生變得美好、完整。

 

 

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