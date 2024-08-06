分開便該淡然面對、灑脫轉身！3大分手後切忌的事，你可有犯禁？

這個年紀的我們，誰不是經歷過幾段感情，擁有過開心的回憶，亦體驗過分手後的傷痛和難熬。由相愛走到分手，誰也沒好過，尤其是被捨下的一方或會不自禁的走不出來或犯傻。無論多難過都好，緊記分手後有些不該做的事，可別犯禁了！

1. 別一直自鑽牛角尖

分手過後會經歷不同的階段，第一階段必然是對於突然失去戀情，感到難以釋懷。不是早前兩人才好好麼，腦裡不禁想著「為甚麼他突然不喜歡我」、「怎麼說散便散」、「我不值得被愛嗎」？這些百思不得其解的因由，總讓人無限Loop、無限糾結。想知道理由，無論是緊緊追問或是旁敲側擊，都會讓對方不厭其煩。因何原因，是真是假，手已分亦是事實了，過去的已然過去，繼續執著亦不再有意思，淡然地認清真相，早日跨過吧。

2. 別再關注前度現在的生活

明明前陣子兩個人才好端端的在一起，怎麼現在只剩自己一個獨自神傷！分手後總是不自覺的惦記著前度，走過的街道、經過的餐廳、店舖，都充滿著他的影子。不願接受失去他的實情，更不禁千方百計的打聽對方的現在，看自己能再有機會麼，從身邊朋友入手或是自然而然地做了Social Media Stalker，長期留意他出的Post、他的生活、身旁的人物……。雖說忘記並不容易，但仍然著眼前度的現況，不是更忘不了麼？要記住，現在的他已降格為「最熟悉的陌生人」了。

3. 別一直找理由聯絡或要求見面

分手後或會有些心有不甘，心裡想著要挽回，不自禁地頻繁聯絡對方，輕則持續的短訊、社交平台攻勢，重則是借故打電話聊天、要求見面。也許心裡還傻傻的以為只要保持聯絡即等如未正式斬纜，要是仍能見面即有機會重燃愛火花。別傻了，真的沒那麼多「如果」呀！不識趣的聯絡就是死纏爛打的騷擾，對對方而言，既然決定分開，大家就是兩條平行線，各有各的人生，何必死心不息地跟前度繼續糾纏。

懂得適時放手，灑脫面對，是我們要學習的一課，難過後記緊少想念、少留戀，專注自己的生活吧！