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13/08/2024

交友App上扮單身：背著女友與其他女生相約見面！破壞了的信任還能修復嗎？

#交友App #曖昧 #出軌 #情感關係 #愛情 #兩性關係 #兩性 #不忠 #Love Philosophy
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  • 妮洛

    妮洛

    浸過幾年鹹水的港女一名，喜歡港男的同聲同氣，卻不算特別鍾情港男。
    愛幻想，愛浪漫，貪玩又愛簡單的雙重性格，喜歡戀愛也享受自由。
    最想擁有的不過是簡單的愛情，而簡單的往往最難 ...。

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    隔周二更新

    她和男友拍拖已一年多，一直覺得他是個不錯的人，生活、交友圈子簡單，對她亦一直專注、愛護。誰想到在她不經意地看了男友手機，打開了潘朵拉盒子後，一切與原有的全然不一樣。

 

　　「我無諗過原來佢有偷偷玩交友App，同唔同女仔傾偈，私下見面，一直背住我做呢啲野……。」她哽咽的說。

 

　　「同你一齊緊都無停過去識人，過份喎！」當我聽到她男友把她當作透明，我也生氣了！

 

　　「佢緊係唔認，話只係無聊個陣係App識朋友，傾偈解下悶，無諗住真係識女仔喎，但明明佢就係扮單身識人！」

 

　　「男人玩交友App，話自己純交友，好難信喎！」

 

　　「我睇過佢哋嘅對話，擺明就有Flirt，佢都仲要多多借口，話自己只係無聊！」

 

　　也許是交友App太順手吧，打開App按幾下，便即Match到不同的對象，要認識新人、攀談、進而發展、曖昧，隨時隨地都可以，配合他偽單身的人設，機會多的是呀！

 

　　原來看似為人簡單、坦白、老實的他，卻一直背著她認識其他女生，往來甚多，密訊調情、偽單身、相約見面、懷疑出軌……利用她的信任，做出傷害她的事情。

 

　　有感情潔癖的我，是難以接受對方不忠，說的不單只是肉體，更包括精神或言語上。既然是在一起，是該尊重對方，認真專注地相處吧。甚麼認識其他女生、隱瞞自己Occupied的感情狀況、輕嘗曖昧等，一概恕難接受！

 

　　要男人為一個女人定下來，是有這麼難嗎？他的心就是野，身邊有個女友，還得在外面找不一樣的對象，是尋求那份新鮮感，或是仍在四圍挑選，想著隨時都能換人？聽到這，真替她心傷。

 

　　當發現騙子男友的陰暗面，成了驚弓之鳥的她不禁在想，到底他手機還隱藏了多少秘密、背著她做了多少不忠之事？信任這回事，從來都是破壞易，建立難，當它一旦瓦解，是再難以修復，回到最初吧！

 

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