為求復合無所不用其極！數萬元的一場「和合法事」，是執著還是迷信？

自與前男友分手後，她心情一直反覆，多次想著與對方復合，然而復合又哪是一廂情願的事？神女有心，襄王無夢，無論是她主動發訊息或相約，前度總是冷冷淡淡，甚至長期已讀不回，任憑她再努力，一切都只會是無疾而終吧？

要破鏡重圓，實在不易，當一切看似歸零，她偶然在網上看到新轉機，

「講樣野你聽，我搵到個專做感情法事既師父，佢算到我同Ex仲有緣份，可以做場法事，咁就有機啦！」她興奮地接著說：「反正試過道歉，亦試過再主動啲，佢對我始終好冷淡，我唔想放棄呀，做場『和合法事』可能得呢！」

試過百般挽回，再次表達心意後，對方依然無動於衷，一場法事，大概是最後希望吧？這類法事我也略有所聞，聽說要價由數千至數萬元不等，錢是一回事，到底是如何操作，成效有多高，是否真的能令舊愛回心轉意，這才是最讓人關注呀！

「師父話要我地兩個嘅出生年月日，加埋一張相，佢個場法事可以消除對方嘅心魔，令Ex諗起我嘅好，主動搵返我，咁就有機會挽回啦！佢仲話到時法事會有相或片畀返我睇，好真實咁！」

她一面沉迷兼相信，也分不清是深信法事真的能湊效，還是覺得自己「做了些事」，點燃最後的希望？而她卻真的為了復合，鍥而不捨的安排這場法事，第一次是數千元，一場簡單作法，回傳幾張照片，師父穿上黃色道袍、一張黃紙寫上雙方的出生日期和幾個如畫符的潦草字。

就在第一次法事後，不知是有效還是湊巧，前男友突然Message她說了幾句，讓她欣喜若狂，而師父表示可另外加萬元增強效果，擇日進行一場一小時的法事，全程錄影及會把短片發給她，她當然是盡地一鋪！

是執著還是迷信？我也不懂，反正人在分手後總是特別的脆弱和迷茫，身邊少了個人，心裏頓然失去依靠，好像努力或主動過後，依然是一無所獲。雖說感情無法強求，但還是想有些方法，祈求能借助「神力」，得到想要的結果吧。

雖說當初師父表示法事成功率高，甚至輕言許諾能保證成功，但感情和挽回這回事，真的能保證嗎？我後來也有追問事情進度，她只是失落的回覆「唔好提啦！」，期望回心轉意，大概到頭來是一場空吧。

期待不似預期，不懂是買場希望，還是傻傻的誤墮騙局，只知那段時間她一心求成，機不離手，等著前度主動聯絡。那筆錢換來一段影片、一段錯信和另一場的失望吧！