單身熟女的愛情觀：不再戀愛腦、找個能依靠的男人才是生活小確幸

她，30好幾，在金融公司任職中高層，職場上一直順風順水，感情卻沒那麼順利。經歷過好幾段未能開花結果的感情，身心早已疲累不堪，是該努力尋找下個，還是接受繼續單身的事實，她很是遲疑。

也許年齡是條界線，女人在經歷過不少事情，工作或愛情路上跌跌碰碰，受過洗禮的我們早就不一樣，對於感情的需求亦在不自覺間改變，單身熟女們皆心神領會吧。

擺脫過去的「戀愛腦」，變得實際的我們

曾經的我們大概是個「戀愛腦」，格外容易被高大帥氣、口甜舌滑的男人迷倒，哪怕他空有其表、能力不足，只要談一段浪漫、熾熱的感情，才覺得不負青春呀。然而年紀漸長，我們要的是有結果的關係和確實的將來，開始考慮與對方應否繼續一起、走進婚姻、生孩子，未來會是如何的情境。我們的擇偶要求因而漸趨實際，會在意對方背景、工作和經濟能力，這樣才感覺穩妥。

沒辦法，是生活逼著我們變得實際又現實，熟女們已沒多餘心力和時間去跟不適合、沒肩膊的男人糾纏，要是對方沒有內在、不夠成熟、欠缺實力，那就斷然放棄吧，難有結果的感情只是浪費時間。

戒任性、耍性子，火氣已收

當年的我們少不免心火氣盛，吵架時與對方各不相讓，用上激烈的字眼，強橫的態度，以為頂撞、吵鬧，就是表達自己情緒、要求的一種方式，然而這是有多傷感情，吵到最後是面子難放，更難以走下去呀。現在的我們總算是明白了，爭拗吵鬧並不是解決問題的方法，也就學會別再任性、發脾氣或耍性子，收一收火，心平氣和、理性地溝通，表達自己的想法，才是正事。

與一個有膊頭、能依靠、願意付出的男人在一起，一同用心經營關係中的每一個細節，經歷每一段人生起伏，便是屬於我們的小幸福。