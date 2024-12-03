虛有其表的女人注定被「短擇」？外表和內涵兼備，才配得上優質的愛情

最近的朋友聚會，男友人帶了新女友一同出現，外表漂亮，五官精緻，配上姣好身材，她可真有幾分明星相，二十出頭的年紀，與個子不高、身型有點肉地、樣子成熟的他並排在一起，可有些差距，哈！

「你勁喎，搵到個女朋友又靚又年輕！」A打趣的說。

「女朋友質素咁高，你怕唔怕留唔住人㗎？」B接力取笑。

「有個靚女女朋友，係咪要封盤啦？」C加入戰團。

「佢夠靚夠年輕，贏過晒我班前女友，企係佢隔離我都覺得自己Young咗！」他笑著說。

他擇偶向來挺有要求，好幾位前女友相貌儘管平平，但皆是畢業於名牌大學的高材生，是有學歷、有頭腦，有能力的女人，大家一直認定他首選女人是以內涵為主，誰知這次全然不同！

「佢靚係靚，但要知識無知識，要學歷無學歷，要背景無背景，讀完中學就返吓Part time、接吓Freelance過日辰，只係識化妝扮靚、買衫買袋、飲飲食食，同佢係純Happy咋，一講到工作、人生計劃，佢完全答唔到嘴！」他直言：「佢係有個『殼』囉，開心下算啦，唔係我會諗結婚嘅對象呀！」他隨後補上的這句甚為有力。

雖說即將奔4的他，外表不起眼，幾近與「大叔」沾上邊，然而他也不是位平凡的打工人，有家底、畢業於神科專業、身家8位數字起跳，顯然這位Young and Pretty Girlfriend是高攀了。聽說他女友自「泊岸」後，連Part time都懶得做，攤大手板每月問他領零用錢。當她以為自己搜獲一張高質的「長期飯票」，他卻心裏有算，只視她為尋開心的「短擇」對象。

對吧，沒有實際的優點長處，能力和內涵，只懂得享受，不求上進的她，好像缺一點值得被愛的特質。

曾經聽一位長輩說過「滿街都是年輕漂亮的女人，分別就在於她們內裏的墨水及氣質」。墨水和氣質是否有些虛無縹緲，看似難以衡量卻是真的假不了，是從看過的書、走過的路、經歷過的旅程，塑造出不一樣的我們。

想起一位友人，外表有點小漂亮，也一直走知性文青的形象，愛拋書包的她說自小閱遍文化和歷史的書籍，鐘情各地博物館及建築，卻原來多年來旅遊只會去台灣夜市掃街、泰國Villa、歐洲Shopping團……而那些著名的博物館、建築，她即使身處同區都沒有逛過。我不禁一笑，空有姣好外表，外建氣質人設，但有些事，是裝都裝不來的。

作為女人，誰也不想在情場上被「短擇」，當你願意主動學習、提升自我價值，外表和內涵兼備，變得優秀時才配得上優質的愛情。