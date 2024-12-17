節日前夕孤單感來襲！前男友此時示好，該接受復合嗎？

「佢送咗蛋糕、禮物同好大紮花去我酒店呀！」正在美國旅行的她在朋友Group Share了好幾張相，不是旅行的風景照，而是她興高采烈地與玫瑰花、禮物的自拍照。

有男人為她越洋安排、送上多款禮物，讓她這個生日Trip份外加分，她完全是心花怒放呀。

「佢今次花咗咁多心思，我真係有啲心動啦！」她甜絲絲地說。

這個他的身份甚為特別，並不是追求者的其中一員，而是她帥氣多金的前男友。

「分開過又一齊，係咪好事呀？」我試著把狀況說開，就看她怎麼選擇了。

當年她就是被他帥氣的外表、甜言蜜語、出手闊綽所吸引，他很懂得女生心思，亦樂於花錢哄女生開心。只是這段感情時好時壞，她好幾次發現男友與其他女生私下約會、搞曖昧，到後來他慣性一腳踏幾船，吵著吵著便分手了。

這幾年他們偶爾保持聯絡，他曾暗示過想復合，只是兩人間總覺得少了些火花，讓她衝動答應。而這次越洋慶生意思夠明顯，夠誠意麼？

「今次隔咁遠佢都準備Surprise，真係令我有啲感動。我都Single咗兩年啦，唔想又自己過節，嚟緊聖誕、新年，仲有情人節，有人陪都好呀，或者可以同佢一齊返？」她若有所思地說。

早前還說要找個對她專心一意的男人，說時遲，那時快，現在的她正要考慮跟花心前男友再一起了。

是步入12月，節日前夕，大時大節的氣氛讓人有些沉醉吧，身邊都是成雙成對地過節，單身的人還是會感到落寞，覺得自己被排除在外。誰不想在節日有人陪伴，一起去看燈飾、打卡位前拍照、收到對方為自己準備禮物、甜蜜地共晉晚餐，甜笑著渡過節日，而剛好他在此時示好，能趁機有著落，擺脫孤單一人的空虛，很不錯吧！

是孤單感作祟，不甘心繼續落單過節，所以才動了回收舊愛的念頭？

理性上知道他不是一位合適的對象，但情感上還是想有人陪。這幾年來，圍繞在他身邊的女人不少，他花心的性格可有改變？真的能抹掉過去，重新開始嗎？要是分手的原因從沒有解決，不知道現在的他可會重複犯錯？是能想像日後依然會為此吵鬧，再次分手吧？

是一時寂寞，還是覺得你最好？復合從來都不容易，畢竟感情有過裂痕，真的能因為一點點動心就從頭來過麼？要是兩人在價值觀、感情觀上沒有共同的方向，再在一起只會繼續衍生不同的矛盾和爭吵。當不和、吵鬧重覆地發生，大家又如何能好好地走下去，未有解決問題而草率地回頭，只是再次的浪費青春！

我們要的並不是短暫的陪伴和情感滿足，在重新建立關係、信任前，是該坦誠地溝通，解決過去的問題，討論對未來的期盼和計劃，復合才是有希望的。

認清楚自己要的是甚麼，眼前的他是不是適合的人，認真地面對這段感情，看看是否值得再次在一起，才是正事！