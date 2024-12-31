Sex & Love
港女講男
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

31/12/2024

年度愛情資產負債表：檢討今年，展望將來！平衡「愛與被愛」，才是人生中最重要的資產

#情感關係 #Love story #愛情故事 #聖誕節2024 #愛情 #Christmas2024 #兩性 #ChristmasStory #年度回顧 #Love Philosophy #Inner Beauty
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 妮洛

    妮洛

    浸過幾年鹹水的港女一名，喜歡港男的同聲同氣，卻不算特別鍾情港男。
    愛幻想，愛浪漫，貪玩又愛簡單的雙重性格，喜歡戀愛也享受自由。
    最想擁有的不過是簡單的愛情，而簡單的往往最難 ...。

    港女講男

    隔周二更新

　　說時慢那時快，轉眼間便步入年尾，回望這一年的「得著」，你會怎樣衡量？

 

　　「佢就勁啦，搵到個富二代，你睇佢今年IG幾閃呀！」A掩著嘴說。

 

　　「真係今時唔同往日，今年佢生活『大升呢』，黎緊既新年願望，我地要學佢搵個有錢人啦！」B笑著回應。

 

　　朋友們正討論的那位舊同學，一直有顆「上進」的心，奮鬥多年的她今年如願找到有家底的男朋友，從此生活質素直線升級。

 

　　風光只是表面，背後卻殘缺不堪，聽說她男友是位花花公仔，經常與不同女生搞曖昧、情外有情，她只是剛好當上正印，與別人分享著他的愛。看似在這年收獲了有錢男友一枚，曬著別人羨慕的幸福，卻是物質生活和滿足而已，美滿與否，只有她自知了。

 

　　還記得與某位朋友，每年年尾都會固定短聚，酒過三巡後她總會說著那年的威水戰績 — 有多少男人追求過她、為她做的瘋狂事、收過的名牌禮物、出入過的高級餐廳，如數家珍地總結起來。她每年的「成績表」拿A或是B，是以男人們在她身上花上的心思和金額，而衡量她這年是否依然魅力非凡！享受人來人往，長期流連在不同男人之間的她，年紀漸長亦想有段穩定的關係，「成績表」再亮麗，集郵名單再長又如何，在情海浮沉的感覺實在嗎？

 

　　為自己感情管帳，今年的帳簿是正數、負數？賺了還是虧了？說的不是有幾位追求者、從他們身上得到些甚麼，作為衡量自己是否「成功」的標準，人生中的成就並不是單單以物質、金錢、追求者的數目來釐定。重要的是這年我們有沒有遇到喜歡的人、身邊有幾位是真正的愛著、關心著我們、值得珍惜的朋友和家人，支持著我們走過人生中的Up and down。讓人真正感到幸福的是能碰上對的人和合適的感情，活在溫暖和充滿愛的關係當中，能夠Give and take，體現甚麼是愛。

 

　　懂得愛人，也享受被愛，才是我們人生中重要的資產，紀錄在Balance sheet上最耀眼的一頁。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》身體唔舒服查唔到原因？周身痠痛疲累？可能係患有心身症！點解原生家庭會長時間影響一個人？點樣脫離循環？► 即睇

我要回應
更多港女講男文章
You May Also Like
#情感關係 #Love story #愛情故事 #聖誕節2024 #愛情 #Christmas2024 #兩性 #ChristmasStory #年度回顧 #Love Philosophy #Inner Beauty
More on Sex & Love

版主留言

Festive Cheer is in the air

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk