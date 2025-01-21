外表平凡普通，卻有著超好的男人緣？3大「桃花女生」特質，直接加分！

當以為男生皆偏愛樣靚身材正的女生，可有發現事實未必如此？身邊有些外表、樣貌略為平凡的女生，看似不起眼，卻異性緣甚好，挺受男生歡迎。她們就是有超乎外表的獨特個性特點和魅力，以下3大特質，我們立即筆記！

話題廣闊，非常好聊

男女有別，男生與女生的喜好、興趣就是迥異，共通話題亦相對有限，但桃花女生就是不同，她很易溝通，很好聊天，甚麼話題都能接招。她的話題不只限於女生喜歡的扮靚、行街、Shopping，對於男女都適用的題目，例如吃喝美食、玩樂、旅行等，她都手到拿來。擁有Universal的話題，甚麼都能說開，男生不怕面對著她會無話可說，更不用絞盡腦汁地打開話匣子。她就是會自動波帶動話題，輕鬆地一起聊天，自然更易讓男生對健談活潑、親和力十足的她產生好感！

性格爽朗直接，絕非港女

友人Y束著一頭短髮、個子不高，樣子也略為「路人」，怎麼看都不算是普遍男生喜歡的女生類型，然而她自小已桃花旺盛，身邊充斥著不少男性友人，男友更是一個接一個，追求者不斷，大家對她的評價甚好。她的吸引力不在於外表，有別於那些扭擰造作、口不對心的港女大小姐，她為人爽朗，不拘小節，是對著她能直接表達，暢所欲言的那種。而她態度直率卻不失禮貌，無需費心摸索、拐彎抹角、多猜她心思，甚為舒服也。別說男生，就連作為朋友的我也喜歡跟她相處，個性好、性格直爽的女生就是加分。

風趣幽默，讓每一刻都變得有趣

生活上已有很多令人感到疲累的事，要是身邊那位是個常抱怨、說三道四或負能量爆燈的人，真是累透呀。風趣這回事，不一定只限男生才需具備，有趣的女生同樣吸引。桃花女能有著好的男人緣，大多與她的性格有關，如同一件事，旁人會以平淡的方式叙述，但她會用上有趣的話語形容、逗人開心，凡事在她口中都變得有喜感，讓人不禁一笑。即使面對麻煩的大小事，她都能樂觀面對，懂得開玩笑或自嘲一番，彼此相處彌漫著輕鬆的氛圍，讓事情看上去沒那麼糟，亦令身邊人更願意與她靠近。

擁有優秀的外表，也許是佔了優勢，但它不過是個皮囊，真正吸引人的還是個性呀！