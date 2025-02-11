齊人之福不易享！腳踏幾船的人，在情人節時首要學會分身術？

他絕對是個大忙人，除工作外，還要兼顧幾名女朋友，腳踏數船是他的常態。而他尤其喜歡與朋友分享他的情人、情事，我也樂於吃著花生，聽聽不同的故事。

平日一拖幾位，身為時間達人的他倘能分身，但在情人節這個必需交人的大日子，他便需預先安排，避免顧此失彼或穿崩，去年他的情人節行程挺緊湊的。

「最怕呢啲節日，如果搵借口唔見，佢地一定懷疑……我淨係諗點分配時間、唔同嘅行程安排，都好頭痕啦！」他皺著眉的說。

「咁開心腳踏幾船係咁啦，哈！」我笑著說。

他當時周旋在3位女友之間，一位是人妻，另外兩位既不知彼此存在，亦自以為是他的正牌女友。

人妻那位顯然易處理得多，假日、節日她都要陪家人，所以他們早就協訂提前慶祝情人節，安排在高級餐廳約會，送上數千元的禮物，直落酒店下場，半夜之前各自歸家交人。畢竟只是偷來的關係，人妻對此已甚為滿意，大家求開心，不求有手尾，最重要是各自相安無事！

「最煩係要陪另外兩個女朋友，兩個都要見㗎嘛！」

自以為是正印的兩位女友，在處理上要尤其小心，以免露出偷食的破綻嘛。多情的人就是忙碌，為免被識破，這個情人節肯定要跟她們過的，只是人只有一個，要如何分身？

情人節那天剛好是平日，他特地為是日約會請假一天，再把這天一分為二，上集陪女友A，下集陪女友B，這樣可以吧？如此周到的安排，有如現在的餐廳劃分兩個服務時段，限時用餐，務求「多啲嚟，密啲手」！

「我個日真係走兩場㗎，晏畫約左A，同佢睇戲再食埋Early dinner，岩岩好8點前完，我話要同屋企人食飯，佢就算唔鐘意都要放人啦，哈！」他接著Update當日戰況：「之後就閃去下半場見B，我話做野太忙，OT晏左出嚟，佢信㗎，今次總叫勉強過關啦！」

平日要做好時間分配，節日要提前安排，分拆日子再分時段，約會、禮物要多樣，真是少一點精力和財力都難以Handle，嘿，齊人之福果真不易享，風流慣了，要還的。