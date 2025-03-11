經濟重擔都落在自己身上！不成熟的女友，是生活中的負累？

他和女友拍拖多年，最近他提出分手，讓原以為他們即將步入婚姻的友人跌破眼鏡。他明言，近幾年覺得女友無論是性格或想法，都不是適合一起走下去的人選。女友是個理想主義者，凡事皆根據自己喜好，依從心意而行。

「工作不為生活，卻把生活重擔都留給對方」

女友自大學畢業後，便一直不太想工作，美其名是繼續進修讀Master，實際是想逃避出來社會工作。其後她找了一份與本科無關，薪水亦低的工作，說是她喜歡的範疇，卻無非一心投閒置散。因為人工不高，收入僅夠她勉強生活，連他們同居的屋租也負擔不起，日常生活的開支大多要靠他支付。他已多次著她另覓工作或找份兼職，但她卻Hea慣了，不願轉工，讓他漸漸忍受不了。找到理想工作固然是好，但真的為了一己之私，忽略生活所需，把重擔都放在對方肩膊上麼？

「返工有壓力，不想做便補錢辭職」

後來工作性質改變，由當初輕鬆無壓力，變得忙碌，不時需加班，她卻為此不高興。面對繁重，有壓力的工作，她不是想著如何處理，而是想辦法逃避。有天她突然想裸辭，問家人拿了相當於一個月的人工，回到公司補錢即日離職。這讓男友實在難以理解，為何大學畢業，已20多歲的她，步進社會後依然如此不成熟，工作變忙碌卻一心想逃。沒有職業規劃，就連立即離職要賠錢都靠家人付，是不是有點好食懶做了。

「要求浪漫情節，昂貴的禮物」

儘管她收入不高，是半個不事生產的人，但她對生活挺有要求，平時已著他送上千元的名牌護膚品，數百元的品牌洗髮、沐浴露，這讓他不能理解，為甚麼自己的經濟能力不夠，卻依然要過高質素的生活。每年的數次節日，她定必要求到高級餐廳，吃著過千元的Menu，收著名牌的包包或飾物。就在最近一次的情人節，她要求收到過萬元的名牌首飾，覺得這是男友應做的事，這樣才能令她高興。

欠缺成熟和現實的考量，卻把生活重擔和壓力全落在男友肩上，不就是拖累彼此人生麼，這次他提分手大概也是對的！