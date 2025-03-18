分手復合無限Loop！是轟烈的愛情，還是本質上並不適合對方？

「我同佢又一齊返啦！」她笑著說。

「吓，你地今次係第幾次復合？」我失笑地答。

她滿臉笑容的說著最新消息，而我卻是很無言的笑不出來，畢竟聽著他們提分手又復合，已不知是第幾回。

「哈，係好幾次啦，咁大家都想一齊返嘛。」她掩著嘴說，果然她不尷尬，就是別人尷尬。

「你唔悶我都悶啦，下次真係分得清清楚楚先話我知！」我是懶得聽了。

當初她提到分手，我特意的幫她分析情況，到她真的手已分，我還會安慰、開解及鼓勵著她，誰知道沒幾天又回到復合的戲碼，真讓我目瞪口呆，難道把分手掛在嘴邊，再一起又是看心情，這個遊戲很好玩麼？而我就聽到厭，也幾近沒好氣的回應她，再有下次可不必跟我說了。

「好好在一起」這詞在他們身上從來不適用，他們就是喜歡「轟烈的愛情」，一年到尾數不清的吵架、分手和復合，一直無限loop，重覆又重覆，不是今天吵分手，便是明天糖黐豆復合……彷彿這才是他們相愛的證明，不是無聊又兒戲麼！

是因為一直只喜歡他，所以才分開又復合麼，我才不認同！重複又重複地分開即是證明著彼此在本質上並不適合，不論是性格、脾氣或是價值觀都相處不來。 耍性子的吵鬧、三番四次的嚷著分手，實在難以定義為「相愛」，復合也不是因為與對方難捨難離，而是害怕結束關係、不捨得就此回到一個人、懶得再尋找下位，用著餘溫再次一起，與心動無關吧！

分手、重投懷抱是代表他們真的和好了麼，一直的分合，原因在於他們都沒有踏前一步，認真改善或處理現有問題，更沒有誠意和耐心面對眼前的情況。毫無共識地繼續一齊，又何來好好的相處，所以問題持續無解、無限重複。其實復合多遍都無果，不也是承受著精神和情緒折磨，內耗又自虐也。

反覆的分手、一起、再分手，沒完沒了地循環，不累麼？承認吧，彼此是真的不適合，繼續與錯的人一齊，都只是蹉跎時日！